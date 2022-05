Telemarketing: dal 27 luglio lo stop. Come iscriversi al Registro delle Opposizioni? Le ultime novità

Dal 27 luglio potremo finalmente iscriverci al Registro delle opposizioni per non ricevere più il telemarketing indesiderato. Antitrust in campo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Telemarketing come difendersi dalle telefonate indesiderate? L’addio al Telemarketing diventa realtà e finalmente c’è una data. Dal 27 luglio potremo iscriverci al Registro delle Opposizioni grazie al quale sarà possibile bloccare le numerose chiamate moleste che riceviamo ogni giorno sui nostri cellulari da parte di operatori commerciali che cercano di venderci beni e servizi, spesso indesiderati.

Telemarketing come difendersi: dal 27 luglio le iscrizioni al Registro delle opposizioni

L’annuncio è arrivato da parte del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, Simone Baldelli: “Dal 27 luglio, il nuovo Registro pubblico delle opposizioni si aprirà a una platea di 78 milioni di utenze telefoniche mobili. In questo quadro mi auguro che il confronto avviato dallo stesso governo con gli operatori del settore possa contribuire, insieme alla campagna informativa, a rendere il nuovo registro uno strumento di protezione conosciuto e finalmente efficace per utenze telefoniche potenzialmente destinatarie delle chiamate di telemarketing indesiderate, e speriamo anche di quelle operate da call center irregolari o con sedi in Paesi stranieri”. Ecco allora come difendersi dal Telemarketing indesiderato.

Cos’è il Registro delle opposizioni?

Il registro delle opposizioni è un servizio al quale i cittadini possono iscriversi gratuitamente per non esser più contattati dagli operatori di telemarketing, a meno che questi ultimi non abbiano ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati. Fino ad oggi il Registro era a disposizione solo per i numeri fissi e per la posta cartacea. Con la riforma approvata dal Governo Draghi sarà esteso anche ai numeri di cellulare, dando ai cittadini la possibilità di revocare il consenso alle chiamate promozionali e all’invio di materiale pubblicitario per le utenze telefoniche mobili.

Come funziona il Registro delle Opposizioni?

Al suo interno saranno contenuti i numeri nazionali, fissi e mobili, anche nel caso in cui essi non siano presenti negli elenchi telefonici. L’iscrizione al registro impedirà agli operatori di telemarketing di contattarci, sia attraverso le classiche chiamate voce sia attraverso quelle effettuate con modalità automatizzate. L’iscrizione comporterà inoltre l’annullamento di tutti i consensi rilasciati in passato per finalità di telemarketing e sancirà il divieto di cessione a terzi dei dati personali.

Come iscriversi?

Per iscriversi gratuitamente al registro delle opposizioni, i cittadini avranno a disposizione 3 vie:

compilare l’apposito modulo sul sito ufficiale del gestore del Registro;

chiamare, dal numero per il quale si richiede l’iscrizione, il numero verde 800 265 265;

scrivereuna mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it con il modulo d’iscrizione.

Telemarketing come difendersi: novità dall’Antitrust

Oltre alla possibilità di iscriverci al Registro delle opposizioni per bloccare le chiamate moleste sui nostri cellulari, potrebbe presto arrivare un’altra novità. Ad anticiparla è stato il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, che nel corso di un intervento in Commissione si è detto intenzionato a fare in modo che “il vincolo contrattuale possa sorgere solo a seguito della conferma dell’offerta, da parte del consumatore, per iscritto”. Un cambiamento che consentirebbe di contrastare il fenomeno del “telemarketing aggressivo e selvaggio, ovvero le telefonate reiterate, moleste, indesiderate che sollecitano insistentemente l’adesione alle offerte commerciali di gas e luce, sulla base di informazioni non trasparenti, di carattere ingannevole”.

LEGGI ANCHE: Pubblicità, difendersi dalle telefonate aggressive: troppi ritardi