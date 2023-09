Telemarketing: Aziende telefoniche aderiscono al nuovo codice di condotta dell’Agcom

Il nuovo codice di condotta mira a garantire massima trasparenza ai clienti che sottoscrivono contratti telefonicamente e a contrastare pratiche illegali e aggressive di teleselling

Le aziende telefoniche Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre hanno aderito al Codice di Condotta dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), che mira a garantire massima trasparenza ai clienti che sottoscrivono contratti telefonicamente e a contrastare pratiche illegali e aggressive di teleselling.

Il codice introduce importanti cambiamenti, tra cui il rafforzamento dell’obbligo di richiamabilità dei call center per distinguerli da chi usa numeri non contattabili in modo fraudolento per proporre offerte commerciali.

Principio di trasparenza

Il nuovo codice si basa sulla trasparenza dei contratti e stabilisce le regole per i call center, che devono aderire a standard di qualità, affidabilità e conformità alle leggi sul lavoro. Introduce anche regole chiare e strumenti di verifica per la gestione dei contratti con i consumatori.

Il Codice stabilisce principi fondamentali per i contratti tra operatori di telecomunicazioni e partner commerciali che praticano il teleselling, fornendo una protezione aggiuntiva per i consumatori.

Strumento per contrastare i fenomeni fraudolenti

Il testo finale del Codice è stato il risultato di un processo collaborativo e costruttivo che ha coinvolto gli operatori, l’Autorità e le associazioni di categoria, con l’obiettivo di proteggere i consumatori.

Il Codice Agcom costituisce un mezzo aggiuntivo per combattere le attività fraudolente e si aggiunge alle altre misure già in atto, sottolineando l’importanza di un costante adeguamento da parte delle istituzioni e degli operatori per affrontare tali problematiche.

Gli operatori, aderendo al Codice, si impegnano a discutere questioni riguardanti potenziali nuove violazioni tramite un tavolo tecnico. L’obiettivo è identificare strategie e iniziative comuni per rafforzare la collaborazione tra operatori, associazioni di categoria e altre autorità coinvolte. Inoltre, gli operatori devono fornire all’Autorità report periodici sul monitoraggio dell’applicazione dei principi stabiliti dal codice.