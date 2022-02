TEFAF 2022: appuntamento con l’arte a Maastrich e New York

TEFAF, la più importante fiera dell’arte torna in presenza a New York e Maastrich con un grande numero di espositori

The European Fine Art Foundation (TEFAF) la trentacinquesima edizione di TEFAF Maastricht avrà luogo da sabato 25 giugno a giovedì 30 giugno 2022 (con accesso solo su invito il 24 giugno e fino alle ore 14 del 25 giugno) al MECC a Maastricht. Mentre a New York si terrà dal 6 al 10 maggio 2022.

Per quellea di Maastrich che si doveva tenere a marzo e così spostata a giugno, le nuove date sono state concordate dal Consiglio di TEFAF e dal suo Comitato Esecutivo, composto da 13 galleristi – in rappresentanza degli interessi degli espositori della Fiera – e da 7 altri professionisti. La trentacinquesima edizione di TEFAF Maastricht rappresenterà un vivace ritorno della Fiera, oltre all’opportunità di chiamare di nuovo a raccolta i collezionisti e gli appassionati d’arte più importanti del mondo per scoprire, fruire e apprezzare la ricca storia dell’arte che ha reso celebre TEFAF”.

Per questa trentacinquesima edizione, TEFAF Maastricht ospiterà la sua nutrita varietà di galleristi in uno spazio espositivo ridisegnato. I dettagli sui partecipanti e gli ulteriori annunci sulla Fiera di giugno verranno condivisi a breve.

Per New York che manca dal 2019, TEFAF terrà nuovamente la sua Fiera in presenza, che si preannuncia più eccezionale che mai. Quest’anno, 91 gallerie di rilievo provenienti da tutto il mondo presenteranno arte moderna e contemporanea, gioielleria, antichità e design. TEFAF New York si terrà a Park Avenue Armory dal 6 al 10 maggio 2022, con un’anteprima VIP solo su invito il 5 maggio.

TEFAF New York tornerà a offrire ad appassionati d’arte, collezionisti, professionisti del design e curatori di musei anche l’opportunità di fruire degli spazi curati all’interno delle sale dell’Armory dedicate alle ricostruzioni storiche, che si aggiungono agli oltre 5000 metri quadrati della Wade Thompson Drill Hall.

La lista degli espositori del 2022 comprende 78 gallerie già presenti nelle edizioni passate, e 13 nuove entrate. Rappresenteranno in totale 14 nazioni, offrendo un collage straordinario della creatività e bellezza del mondo.

TEFAF

Fondata nel 1988 a Maastricht, Paesi Bassi, TEFAF – acronimo di The European Fine Art Foundation – è un’organizzazione no profit che supporta l’esperienza, il sapere e la varietà della comunità globale dell’arte, ed è altamente rispettata per i meticolosi standard di valutazione delle opere. Le fiere annuali di TEFAF hanno luogo a Maastricht e a New York. Come dimostra la selezione di qualità dei galleristi partecipanti alle sue Fiere, TEFAF si pone come guida esperta per i collezionisti privati e istituzionali del mercato globale dell’arte, ispirando appassionati e compratori di tutto il mondo. L’organizzazione è controllata da un Consiglio di 20 membri appartenenti alla comunità dell’arte e dell’antiquariato – per la maggior parte espositori TEFAF – e guidata dal Comitato Esecutivo, composto da sette membri scelti dal Consiglio.



TEFAF New York è stata fondata all’inizio del 2016, originariamente sotto forma di due fiere d’arte ospitate ogni anno a Park Avenue Armory: TEFAF New York Fall e TEFAF New York Spring. Oggi, TEFAF New York è un unico evento annuale che unisce arte moderna e contemporanea, gioielleria, antichità e design, grazie alla partecipazione di circa 90 dei maggiori galleristi di tutto il mondo. Tom Postma Design, noto per il suo lavoro innovativo per i più importanti musei, gallerie e fiere d’arte, ha progettato per la Fiera un design che interagisce con lo straordinario spazio che la ospita, aggiungendo un tocco al tempo stesso leggero e contemporaneo. Gli stand degli espositori si snodano lungo l’iconico edificio dell’Armory, abbracciando la Wade Thompson Drill Hall e raggiungendo le sale al primo e secondo piano dedicate alle ricostruzioni storiche, così da creare una Fiera dall’impatto e spessore senza precedenti per la città di New York.



TEFAF Maastricht è ampiamente riconosciuta come la fiera d’arte, antiquariato e design più importante del mondo. Con oltre 280 espositori di spicco provenienti da più di 20 nazioni, TEFAF Maastricht è la vetrina delle opere d’arte più prestigiose disponibili ogni anno sul mercato. Oltre alle sezioni tradizionali come dipinti degli Antichi Maestri, antichità e opere classiche, che interessano circa metà della Fiera, propone ai visitatori anche arte moderna e contemporanea, fotografia, gioielleria, design del XX secolo e opere su carta.

Immagine di copertina: TEFAF New York. Photography by Mark Niedermann