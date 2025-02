Taiwan, il governo a sostegno delle imprese tech gravate dai dazi di Trump. In Borsa i titoli sono in ginocchio

Dopo il crollo dei titoli azionari del tech a Taiwan – a seguito all’imposizione dei dazi Usa – il governo ha annunciato di voler sostenere le aziende che intendono delocalizzare negli Stati Uniti, anche aiutandole a trovare partner

Dopo il poderoso crollo dei titoli azionari del settore tecnologico a Taiwan in seguito all’imposizione dei dazi Usa, il governo ha annunciato stamane che sosterrà le aziende che intendono delocalizzare negli Stati Uniti, anche aiutandole a trovare partner. Lo ha detto il ministero dell’Economia del Paese.

L’imposizione dei dazi da parte di Trump del 25% sulle importazioni dal Messico e sulla maggior parte dei beni dal Canada, nonché del 10% sui beni dalla Cina hanno scosso i mercati, poiché gli investitori temono che una guerra commerciale più ampia possa danneggiare gravemente la crescita globale. Molti paesi stanno studiano le contromosse in molto diversi modi.

Le aziende di Taiwan sono particolarmente vulnerabili in quanto sono importanti produttori di prodotti tecnologici come semiconduttori e componenti elettronici, molte delle quali hanno fabbriche sia in Messico sia in Cina. Il Ministero dell’Economia di Taiwan, in una dichiarazione che illustra nel dettaglio le misure per aiutare le aziende colpite dai nuovi dazi statunitensi, ha detto che fornirà informazioni alle aziende che desiderano delocalizzare, come ad esempio i possibili stati degli Stati Uniti in cui investire, le leggi locali e l’assistenza nella ricerca di partner.

Inoltre le filiali dell’Istituto di ricerca sulla tecnologia industriale del governo in Nord America promuoveranno attivamente anche la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e produzione tra aziende taiwanesi e statunitensi, ha aggiunto. Il ministero ha affermato che continuerà a prestare molta attenzione ai cambiamenti nel commercio internazionale e a mantenere la comunicazione con le aziende per fornire loro “il supporto e l’assistenza più tempestivi per garantire che trovino le migliori strategie per far fronte ai cambiamenti”.

I titoli in Borsa crollano dopo una settimana di festività

I mercati finanziari di Taiwan hanno riaperto oggi dopo la settimana di vacanza del Capodanno lunare. Le azioni delle aziende tecnologiche taiwanesi con fabbriche in Messico sono crollate pesantemente oggi, con Foxconn che ha chiuso in calo dell’8,1%, Quanta in calo del 9,8% e Inventec con un -6,7%.

L’Indice di riferimento di Taiwan (.TWII), ha chiuso in calo del 3,5%. L’investimento più importante di Taiwan negli Stati Uniti è di 65 miliardi di dollari da parte del produttore di chip TSMC per la costruzione di una fabbrica in Arizona, un piano avviato nel 2020 durante la prima amministrazione Trump. Il titolo di Tsmc ha perso quasi il 6%.

Taiwan per altro vuole anche spingere le sue aziende continuino ad allontanarsi dalla Cina, che ha intensificato le minacce militari e politiche per affermare le sue rivendicazioni di sovranità sull’isola.

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te, parlando lunedì a Taipei alle aziende taiwanesi che hanno investito in Cina, ha affermato che il governo manterrà politiche amichevoli per sostenere le aziende che desiderano investire invece a Taiwan. I tassi di interesse saranno tenuti sotto controllo per aiutare a gestire i costi aziendali, così come il tasso di cambio e l’inflazione, ha aggiunto.