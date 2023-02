Tages Capital vince il premio “Europe Portfolio Deal of the year” di Project Finance International

La società è stata premiata per l’operazione di finanziamento green loan – non recourse di 1,10 miliardi di euro a favore di Ortigia Power 61

Tages Capital SGR, società di gestione del risparmio indipendente, appartenente al gruppo Tages, specializzata in prodotti alternativi con focus sulle rinnovabili, ha vinto il premio “Europe Portfolio Deal of the year” di Project Finance International (PFI), principale rivista che fornisce informazioni relative al project financing a livello globale.

Il PFI Awards 2022 è stato ottenuto per l’operazione di finanziamento green loan – non recourse di 1,10 miliardi di euro a favore di Ortigia Power 61 S.r.l., società indirettamente partecipata dal fondo immobiliare Tages Helios II.

A ritirare il premio, durante la cerimonia di consegna, avvenuta ieri sera a Londra, vi erano Umberto Quadrino, Presidente della capogruppo Tages S.p.A. e CIO di Tages Capital SGR e Saverio Rodà, Investment Director di Tages Capital SGR.



“Siamo davvero felici e orgogliosi di ricevere questo premio da PFI, quello più prestigioso nel campo della finanza strutturata, che conferma il commitment degli investitori finanziari che credono nel nostro modello di business. Abbiamo già investito tanto nelle rinnovabili contribuendo in modo importante alla transizione energetica e continueremo ad investire andando a cogliere le migliori opportunità non solo nel fotovoltaico” ha commentato Umberto Quadrino, Presidente della capogruppo Tages S.p.A. e Direttore Investimenti di Tages Capital SGR.

I dettagli dell’operazione

Il financing è relativo all’acquisizione, il rifinanziamento, la gestione e la manutenzione di un portafoglio di 341 MW di impianti eolici e fotovoltaici situati in Italia. L’operazione è stata perfezionata lo scorso 26 luglio 2022 grazie a un pool di otto banche che hanno agito in qualità di mandated lead arrangers, lenders e bookrunners che include BNP Paribas Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale S.A. succursale di Milano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – Succursale di Milano, Bayerische Landesbank Anstalt des öffentlichen Rechts, Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A. e CaixaBank S.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha anche agito in qualità di Banca Depositaria e Banca Agente.