Sviluppo sostenibile, Francesco Starace presidente di SEforAll

Il Ceo di Enel è stato nominato presidente dell’administrative board dell’organizzazione che affianca l’Onu per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile 7. “Rinnovabili ed efficienza energetica fondamentali”

Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel diventa, anche, presidente dell’Administrative Board di Sustainable Energy for All (SEforAll). E’ un nuovo riconoscimento della vocazione internazionale e della visione verso un’energia decarbonizzata e a disposizione delle comunità che il manager, alla guida di Enel dal 2014, sta portando avanti con determinazione.

SEforALL – spiega il comunicato che ha annunciato la nuova nomina – “è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora a stretto contatto con le Nazioni Unite per accelerare e realizzare su scala le soluzioni necessarie per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (SDG7) – accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni per tutti – entro il 2030. Con meno di 10 anni per raggiungere l’SDG7 e con la sempre maggiore urgenza che il mondo si attivi per raggiungere gli obiettivi per il clima dell’Accordo di Parigi, il ruolo di SEforALL nel guidare la transizione globale verso l’energia pulita non è mai stato così importante”, spiega l’organizzazione.

Starace era già membro dell’Advisory Board così come è componente del consiglio di amministrazione del Global Compact delle Nazioni Unite da maggio 2015 e da gennaio 2016 co-presidente dell’Energy Utilities and Energy Technologies Community del World Economic Forum. Da ottobre 2016 è anche copresidente del B20 Climate & Resource Efficiency Task Force. e da settembre 2017 è stato nominato dalla Commissione Europea membro della “Multi-stakeholder Platform on the Implementation of the Sustainable Development Goals in the EU”.

“Francesco – è il commento con il quale Elizabeth Cousens, vice presidente dell’Administrative Board di SEforALL, nonché presidente e amministratore delegato della UN Foundation, ha presentato la nomina di Starace – è un leader visionario nel campo dell’energia con una lunga storia alle spalle nel guidare le ambizioni dell’azienda in azioni a favore di clima, sostenibilità e accessibilità all’energia per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che ne sono prive. Con il mandato unico nel suo genere di SEforALL conferito dalle Nazioni Unite per guidare le azioni a favore dell’SDG7 in linea con l’Accordo di Parigi, la sua leadership può aiutare a far avanzare ancora di più e più speditamente l’organizzazione per raggiungere l’obiettivo dell’accesso universale all’energia”.

“L’energia deve essere al cuore dell’agenda globale per guidare il mondo lungo un percorso più sostenibile – è l’impegno di Francesco Starace – concentrandosi su interventi multilaterali specialmente nel campo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell’accesso all’energia e della mitigazione dei cambiamenti climatici”.

Il compito tuttavia si preannuncia difficile dal momento che, secondo un’allerta pubblicata da SEforAll in maggio, 789 milioni di persone globalmente ancora non hanno accesso all’energia e 2,8 miliardi di persone – oltre un terzo della popolazione mondiale – non possono cucinare in modo pulito e sicuro. E, secondo il rapporto sull’Energy Progress “il mondo rimane ancora molto indietro rispetto all’obiettivo di raggiungere gli obiettivi di un accesso universale, affidabile, sostenibile e moderno all’energia per tutti nel 2030, come richiesto dal Sustainable Development Goal 7 (SDG7)”.