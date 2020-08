Superbonus 110%: le offerte di Intesa e Unicredit

I due istituti hanno reso noti i prezzi a cui intendono acquistare i crediti fiscali legati al Superbonus 110% (che comprende Ecobonus 110% e Sismabonus 110%) – Altre offerte riguardano invece a bonus ristrutturazioni, Ecobonus normale e bonus facciate

Le due principali banche Italiane, Unicredit e Intesa, hanno lanciato alcune proposte per la gestione del Superbonus 110%. La nuova maxi-detrazione (che comprende Ecobonus 110% e Sismabonus 110%) può essere ceduta agli istituti di credito (che la recuperano sottoforma di credito d’imposta) direttamente dai contribuenti che usufruiscono del bonus o dalle imprese che fanno i lavori (le quali a loro volta hanno ricevuto il credito dal cliente a fronte di uno sconto in fattura).

SUPERBONUS 110%: L’OFFERTA DI INTESA SANPAOLO

Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha stabilito due linee d’azione:

Da un lato, un finanziamento “ponte” finalizzato ad accompagnare i clienti nell’esecuzione dei lavori: disponibile per tutti i soggetti destinatari dei bonus fiscali, prevede la possibilità di avere la liquidità necessaria per avviare i lavori sul cantiere in attesa di beneficiare delle prime cessioni, a stato avanzamento lavori o alla chiusura del progetto.

Dall’altro lato, l’offerta di acquisto dei crediti d’imposta a un prezzo stabilito fin dal momento della stipula del contratto di cessione e mantenuto inalterato per tutta la durata effettiva dei lavori, valido per tutto il 2020 e il 2021. La Banca si impegna ad acquistare il credito d’imposta eleggibile ai sensi di legge e il cliente, conoscendo il prezzo, si impegna a cederlo con la formula della cessione pro-soluto, ceduti dai clienti in base alle seguenti caratteristiche:

– per i crediti d’imposta con compensazione in 5 quote annuali, l’acquisto avverrà a 102,00€ per ogni 110,00€ di credito di imposta se il cedente è una persona fisica o un condominio (92.7% del valore nominale del credito)

– per i crediti d’imposta con compensazione in 5 quote annuali, l’acquisto avverrà a 100,00€ per ogni 110,00€ di credito d’imposta se il cedente è un’impresa (90.91% del valore nominale del credito d’imposta)

– per i crediti d’imposta con compensazione in 10 quote annuali, l’acquisto avverrà a 80,00€ per ogni 100,00€ di credito d’imposta (80% del valore nominale del credito).

Infine, Intesa Sanpaolo ha attivato nei giorni scorsi un pacchetto di misure riservato alle aziende di Confapi e dell’Ance.

SUPERBONUS 110%: L’OFFERTA DI UNICREDIT

Vediamo ora la proposta Unicredit. Fino al prossimo 30 settembre, la Banca paga i seguenti prezzi:

102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato da persone fisiche e condomìni;

100 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquisito dalle imprese.

Fin qui, il Superbonus 110%. Ma l’offerta di Unicredit copre anche agevolazioni meno convenienti. In particolare, l’istituto paga

78 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato e relativo a opere su cui si applica il bonus ristrutturazioni (50%), l’ecobonus normale (75%) e bonus facciate (90%).

Sarà obbligatorio aprire un conto corrente dedicato all’iniziativa, senza costi fissi fino a 30 operazioni. Infine, Unicredit ha anche avviato una collaborazione con Cna.