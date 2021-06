Sud e Nord: la politica ne discute a Maratea

La località lucana ospita dal 18 al 20 giugno un laboratorio di confronto sulla questione meridionale. Partecipano Paolo Gentiloni, Daniele Franco, Giuliano Amato e Mara Carfagna

Debutta a Maratea, dal 18 al 20 giugno, la rassegna “Sud & Nord”, un laboratorio di idee e proposte promosso dalla Fondazione Nitti e dall’Associazione Merita, che punta a diventare negli anni un luogo di confronto permanente sulla questione meridionale. Per la prima edizione sono diversi i rappresentanti politici invitati: ci saranno, in presenza o in collegamento streaming, il Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni, la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il Vicepresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, la Presidente di ItaliaDecide Anna Finocchiaro, il Presidente di Animi Gerardo Bianco, insieme ad altri esponenti del mondo della cultura, della scienza e dell’economia.

L’iniziativa “Sud & Nord” si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e privati affinché “Villa Nitti”, lo storico edificio del XIX secolo che punta a diventare luogo simbolo di un Meridione capace di rapporti nazionali e internazionali, possa conoscere anche dal punto di vista funzionale ed estetico una nuova vita. “Da tempo – afferma il Presidente di Fondazione Nitti Stefano Rolando – siamo convinti che questo luogo magico debba essere degnamente e definitivamente destinato ad ospitare colloqui di rilievo come quelli che si svolgeranno nel fine settimana”.

L’argomento principe che sovrintende all’appuntamento è un apparente ossimoro: “Umanesimo digitale”, a significare il nesso inscindibile tra formazione umanistica e formazione scientifica: si spiega così la scelta di far dialogare a Maratea esponenti di entrambi i campi. “Il nostro sguardo – riassume il Presidente onorario di Merita Claudio De Vincenti – va ad un’economia basata sulla conoscenza quale asse portante di una crescita che finalmente realizzi la progressiva chiusura del divario economico e sociale tra Sud e Nord, nella cornice di valori che sta alla base del Recovery Plan”.

Il programma, in breve: la prima giornata sarà dedicata al tema “Umanesimo e Scienza”, la seconda avrà come focus la triade “Saperi, Sviluppo, Sostenibilità” e l’ultima, più politica, toccherà il tema dell’unità nazionale con gli interventi di Giuliano Amato, Gerardo Bianco, Anna Finocchiaro, Daniele Franco e Paolo Gentiloni.