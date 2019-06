Su First&Food la ricetta di Glowig e i premi ai ristoranti

Weekend ricco per il sito verticale di FIRSTonline dedicato al mondo del cibo: c’è la storia dello chef tedesco, italiano d’adozione e due stelle Michelin – E poi il World’s 50 Best Restaurant col flop degli italiani.

Mettetevi pure a tavola, First&Food, il sito di FIRSTonline dedicato interamente al mondo del cibo, ha preparato per voi un bel pasto. La portata centrale è la ricetta della settimana, presa per voi dallo chef tedesco – ma italiano d’adozione – Oliver Glowig, due stelle Michelin: testina di vitello croccante, scampo, finocchi e caffè, un piatto che di teutonico ha poco ma che anzi più mediterraneo non potrebbe essere. E’ stato un colpo di fulmine, 25 anni fa, a decidere il destino di Oliver Glowig, originario del Lander della Sassonia-Anhalt: spinto da curiosità e passione per i sapori italiani, lasciò giovanetto Dusseldorf per andare a imparare come si fa cucina ai fornelli di Jean Michel Feret all’Acquarello di Monaco di Baviera. Non è certo normale che un tedesco vada da un francese per imparare a conoscere da vicino i colori e i sapori della gastronomia italiana. Ma questo avvenne.

First&Food propone poi un ampio servizio sulla notizia della settimana, l’assegnazione dei premi World’s 50 Best Restaurant, che hanno visto il trionfo di un ristorante francese con chef argentino, il grande boom della cucina ispanica e purtroppo il mezzo flop degli italiani, penalizzati anche dalla nuova formula. C’è poi un approfondimento sui formaggi naturali, per salvare la biodiversità dei pascoli e su Dan Richer, il pizzaiolo del New Jersey eletto come migliore di tutta America. Questa settimana infine il Gambero Rosso ha premiato i migliori ristoranti di Roma e del Lazio. C’è l’inossidabile Beck, ma non mancano le novità.