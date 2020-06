Studio a distanza, l’iniziativa Enel-Treccani

La piattaforma, fruibile gratuitamente a scuola e da remoto su computer, tablet e smartphone, offre servizi innovativi e contenuti certificati, oltre all’accesso a un archivio digitale in costante evoluzione.

Enel Cuore e Fondazione Treccani Cultura insieme per l’apprendimento a distanza: la onlus del Gruppo elettrico sostiene il progetto Strade Maestre che, attraverso la piattaforma di didattica digitale Treccani Scuola, offre strumenti a supporto di studenti, docenti e istituti scolastici per facilitare lo studio e l’interazione online, sempre più utilizzati a seguito dell’emergenza Covid-19.

La piattaforma, fruibile gratuitamente a scuola e da remoto su computer, tablet e smartphone, offre servizi innovativi e contenuti certificati, oltre all’accesso a un archivio digitale in costante evoluzione, ricco di risorse selezionate e garantite da Treccani, fruibili in un ambiente di apprendimento immersivo, basato su logiche di condivisione, scambio e aggregazione.

“L’accordo con Treccani permette, soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, di dare un contributo concreto alla riduzione della dispersione e dell’esclusione scolastica – afferma Francesco Starace, Consigliere di Enel Cuore e Amministratore Delegato di Enel -. Con “Strade Maestre” riusciremo infatti ad offrire uno strumento gratuito, accessibile e interattivo per il supporto delle attività di formazione degli studenti con contenuti di didattica digitale garantiti da Treccani. Prosegue l’impegno di Enel Cuore a sostegno della scuola come ambito su cui è più necessario investire per la crescita di persone consapevoli, attive e con una coscienza sociale.”

“Dal 1925 Treccani ha accompagnato la storia del nostro Paese, fino a divenire testimonianza sistematica dell’identità culturale italiana – dichiara Massimo Bray, Direttore Generale di Treccani -. Per questo, fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, grazie alla collaborazione tra Treccani e il Ministero dell’Istruzione, abbiamo ritenuto opportuno impegnarci perché docenti e studenti delle scuole italiane avessero la possibilità di utilizzare gratuitamente la piattaforma di didattica digitale Treccani Scuola. E oggi più che mai, con Strade Maestre ed Enel Cuore siamo sicuri di poter dare un contributo ancora più incisivo nell’evidenziare il valore della cultura e quello della comunità che, riunita intorno ad essa, fa sistema tra le parti più solidali e sensibili del Paese”.

Cinque in particolare le “Strade Maestre” da percorrere che danno il nome al progetto: inclusione, accessibilità, condivisione, collaborazione e approfondimento. Nuovi strumenti per garantire a tutti la partecipazione e il diritto allo studio, anche a distanza.

Un gruppo di docenti selezionati da Treccani, i Maestri online, saranno a disposizione per fornire agli studenti un servizio gratuito, on demand, di supporto allo studio. Le lezioni si terranno all’interno di un’aula virtuale, dove sarà possibile confrontarsi, superare eventuali difficoltà emerse in questi mesi, e lavorare insieme per migliorare sicurezza e motivazione.