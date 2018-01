Stm: Bozotti lascia, Chery nuovo Ad. Ecco i conti

L’amministratore delegato italiano lascia dopo 41 anni nell’azienda: il manager francese sarà nuovo Ceo e presidente – Buoni i conti: in crescita ricavi e utili.

Stmicroelectronics ha riportato per il 2017 ricavi netti per 8,35 miliardi di dollari, in crescita del 19,7% rispetto ai 6,97 miliardi del 2016. L’utile netto per l’intero anno e’ stato di 802 milioni di dollari o 0,89 dollari ad azione contro utili per 165 milioni o 0,19 dollari ad azione un anno fa. Per il solo quarto trimestre, il gruppo italo-francese ha riportato ricavi netti per 2,47 miliardi di dollari (+15,5%) mentre l’utile netto e’ stato pari a 308 milioni di dollari contro i 112 milioni della quarta frazione del 2016 e i 236 milioni del terzo trimestre 2017.

Stmicroelectronics ha inoltre annunciato il piano di successione a Carlo Bozotti, che, come si nota in un comunicato, ‘nel corso di 41 anni di carriera ha contribuito grandemente ai risultati di St e ha guidato il recente turnaround della societa”. Il consiglio di sorveglianza ha deciso di proporre all’approvazione degli azionisti dell’assemblea generale annuale del 2018 la nomina di Jean-Marc Chery a membro unico del consiglio di gestione. Chery avra’ anche l’incarico di presidente e ceo di Stmicroelectronics’.