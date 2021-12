Stellantis riorganizza leasing e credito al consumo in Europa

Il gruppo automobilistico annuncia l’avvio di trattative esclusive con Credit Agricole, Btp Paribas e Santander con la costituzione di una nuova joint venture multipara per leasing e credito al consumo. Tavares: “E’ una mossa strategica in Europa”

Stellantis avanza nella riorganizzazione delle attività di leasing e credito al consumo in Europa. Dopo aver completato l’acquisizione di First Investors Financial Services Group negli Stati Uniti, il gruppo automobilistico ha annunciato l’avvio di “trattative esclusive con BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance (Cacf) e Santander Consumer Finance (Scf) per migliorare l’attuale panorama europeo dei finanziamenti di Stellantis e offrire attività di finanziamento coerenti e attraenti a tutti i clienti, rivenditori e distributori del marchio Stellantis”. In vista c’è la grande rivoluzione della mobilità elettrica che spingerà verso il rinnovamento del parco automobilistico in circolazione e cambierà il volto dell’industria automobilistica.

Un obiettivo da cogliere anche grazie a un offerta di finanziamenti ai clienti adeguata. Il riassetto porterà alla creazione di “una società operativa multimarca di leasing in cui Stellantis e Cacf detengano ciascuna una quota del 50%, risultante dall’unione delle attività di Leasys e F2ML”. L’attività di finanziamento sarà poi declinata attraverso singole joint venture a livello locale in ciascun paese “per gestire le attività di finanziamento per tutti i marchi Stellantis”, precisa la nota del gruppo.





Btp Paribas opererebbe attraverso jv con Stellantis in Germania, Austria e Regno Unito diventando partner esclusivo di Stellantis per le attività di finanziamento in questi Paesi. Santander invece seguirebbe un doppio canale: joint venture con Stellantis in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Polonia, Paesi Bassi e accordi commerciali in Portogallo, in una logica di esclusiva in quesi Paesi.

“Stellantis ribadisce la propria volontà di rafforzare ulteriormente la propria attività di finanziamento globale, compiendo un ulteriore passo avanti in Europa con partner bancari di lunga data e creando una vera e propria società di leasing in Europa” afferma Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. “Si tratta di una mossa strategica per sfruttare le nostre prestazioni finanziarie, in tutti i paesi europei. Questa trasformazione, gestita con partner leader, consentirebbe a Stellantis di offrire una gamma completa di prodotti a tutti i suoi clienti, rivenditori e marchi”.

Gli accordi saranno firmati nel primo trimestre del 2022 “al termine delle procedure di informazione e consultazione con gli organi di rappresentanza del personale in relazione al piano”. Tutto il processo dovrebbe essere completato dopo i via libera da Antitrust e autorità di Borsa.

“Il nuovo player permetterebbe al gruppo Crédit Agricole di assumere posizioni chiave nel settore del noleggio auto, il segmento in più rapida crescita e con il maggior potenziale all’interno di un mercato automobilistico che sta affrontando profondi cambiamenti”, ha spiegato a sua volta da Parigi Stéphane Priami, deputy Ceo di Crédit Agricole e Ceo di Ca Consumer Finance. In particolare, nell’ambito della riorganizzazione complessiva annunciata, Ca Consumer Finance rileverebbe il 100% del capitale di Fca Bank (la joint venture costituita alla pari con Fca prima della fusione con Psi) e Leasys Rent, con l’intento di lanciare un nuovo attore, di livello europeo, attivo nel finanziamento auto, nel noleggio e nella mobilità.