Stellantis nomina Bob Broderdorf a capo di Jeep Nord America e riorganizza la leadership della rete di concessionari

Stellantis annuncia nuovi cambiamenti esecutivi: Bob Broderdorf guiderà Jeep Nord America, mentre Bill Peffer assumerà la responsabilità dello sviluppo della rete di concessionari, succedendo al veterano Phil Langley

Stellantis ha annunciato una serie di importanti cambiamenti nella sua struttura esecutiva, volti a rafforzare la sua presenza sul mercato nordamericano. Martedì, l’azienda ha nominato Bob Broderdorf come nuovo capo del marchio Jeep per il Nord America.

Broderdorf, una figura di lunga data all’interno di Stellantis, avendo ricoperto posizioni di rilievo come vicepresidente senior per le operazioni del marchio Ram e responsabile delle operazioni di vendita di Dodge, assumerà ora la responsabilità della strategia, delle vendite e del marketing di Jeep negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

“Le diverse esperienze di Bob saranno fondamentali nel momento in cui il marchio Jeep lancerà il suo portafoglio elettrificato nei prossimi anni”, ha dichiarato Carlos Zarlenga, Chief Operating Officer per il Nord America in Stellantis in carica da febbraio 2024.

Bill Peffer responsabile dello sviluppo della rete di concessionari di Stellantis

Broderdorf subentra a Bill Peffer, che assumerà un nuovo ruolo di leadership all’interno dell’azienda. A partire dal 1° ottobre, Peffer sarà responsabile dello sviluppo della rete di concessionari di Stellantis in Nord America, una posizione di grande importanza strategica per garantire la continua crescita e l’efficienza della rete di distribuzione del gruppo.

Peffer succede a Phil Langley, veterano del Gruppo che ha dedicato oltre 40 anni alla compagnia. Langley, prossimo alla pensione, continuerà a lavorare fino alla fine dell’anno per assicurare una transizione fluida e senza intoppi nella gestione della rete di concessionari.