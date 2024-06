Stellantis conferma target finanziari 2024, piano dividendi e buyback

Stellantis ribadisce obiettivi finanziari 2024 e piano di ritorno sul capitale: dividendi per 7,7 miliardi di euro, riacquisto azioni proprie, margine AOI a due cifre e free cash flow positivo. Oggi primo Investor Day negli USA con focus su strategia e performance finanziaria

Stellantis ha ribadito i propri obiettivi finanziari per il 2024 e il piano di ritorno sul capitale, confermando una distribuzione agli azionisti di almeno 7,7 miliardi di euro in dividendi e il riacquisto di azioni proprie nel corso dell’anno. Il margine di Adjusted Operating Income (AOI) è confermato a due cifre, e il free cash flow industriale sarà positivo. Lo fa sapere la società in occasione del primo Investor Day di Stellantis, in programma oggi alle 14:00 italiane (8:00 EDT) ad Auburn Hills, Michigan.

Stellantis, oggi è l’Investor Day: focus su strategia e performance finanziaria

Il primo Investor Day di Stellantis sarà un’occasione per delineare la visione strategica del gruppo. Il Ceo del Gruppo, Carlos Tavares e il Cfo Natalie Knight, insieme ad altri membri del Top Executive Team, forniranno aggiornamenti sulle regioni, funzioni e brand dell’azienda. Tavares, nel pomeriggio europeo, illustrerà i nove elementi strategici chiave che differenziano Stellantis e sui quali l’Azienda “sta facendo leva per liberare valore e affrontare lo sconvolgimento e la ridefinizione dell’industria globale dell’auto”.

Knight ribadirà le aspettative per il 2024: un margine AOI atteso del 10-11% per il primo semestre, con un free cash flow industriale inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il lancio di nuovi modelli, le azioni sui costi e il miglioramento del capitale circolante sostengono un miglioramento del margine AOI e del free cash flow industriale nel secondo semestre dell’anno.

Stellantis: aggiornato il piano sul capitale

Stellantis sta aggiornando il suo piano sul capitale con diverse modalità significative. L’azienda si prefigge di mantenere livelli di liquidità con un target dei 25-30% dei ricavi nel medio termine, ponendo una maggiore enfasi sull’efficienza del capitale per sostenere forti rendimenti per gli azionisti. Per remunerare il capitale degli azionisti, Stellantis utilizzerà il riacquisto di azioni proprie e dividendi ordinari.

Nel 2025, l’obiettivo è di raggiungere la fascia alta del range del 25-30% per la distribuzione dei dividendi, migliorando rispetto al 25% degli ultimi anni.