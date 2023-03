Stellantis colloca il suo primo green bond a 7 anni, cedola fissa annuale

Si tratta della prima emissione verde targata Stellantis. L’emissione, con scadenza 14 marzo 2030, garantirà una cedola fissa annuale

Anche Stellantis non si fa scappare il momento d’oro delle obbligazioni verdi e dà il via al collocamento di un green bond. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Peugeot ha lanciato oggi, martedì 7 marzo 2023, un green bond a 7 anni di taglio benchmark (almeno 500 milioni di euro). L’emissione, con scadenza 14 marzo 2030, garantirà una cedola fissa annuale. Il rendimento è stato abbassato a 115 punti base sul tasso midswap, da prime indicazioni in area +150 punti base poi riviste in area +125. Il pricing è atteso oggi.

L’obbligazione sarà quotata alla Borsa di Dublino. I rating attesi sono Baa2 da parte di Moody’s, BBB da parte di S&P e BBB da parte di Fitch.

A Piazza Affari il titolo Stellantis segna un +0,36% a 17,64 euro per azione.

Le banche incaricate del collocamento

Per l’emissione del primo green bond targato Stellantis è sceso in campo un pool di banche composto da Bnp Paribas e Bank of America in qualità di sustainability structuring coordinator assieme a Bbva, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander e Unicredit come joint bookrunner.