Stellantis accelera sull’ibrido: acquisito intero controllo della JV che produce cambi ibridi

La Joint Venture, creata nel 2018 con Punch Powertrain, produce i cambi eDCT. L’operazione, che riguarda gli stabilimenti di Metz e Mirafiori, si inserisce nel piano di elettrificazione del gruppo. Intanto ieri è stata presentata la Grande Panda, Francois: “Fiat è un brand con 125 anni di storia, siamo qui per restare”

Stellantis ha acquisito tutte le quote di minoranza detenute da Punch Powertrain, assumendo il pieno controllo della joint venture avviata nel 2018 con la multinazionale belga, specializzata nella produzione di sistemi di trasmissione e propulsione per il settore automobilistico.

L’operazione coinvolge direttamente gli stabilimenti di Metz, in Francia, e di Torino, nel complesso di Mirafiori, dove vengono prodotti i cambi eDCT, una tecnologia all’avanguardia che integra un motore elettrico da 21 kW in una trasmissione a doppia frizione. Questo sistema consente al motore a combustione interna di spegnersi fino al 50% del tempo nei percorsi urbani, contribuendo così a ridurre consumi ed emissioni.

Secondo Stellantis, la decisione di gestire internamente lo sviluppo e la produzione del cambio eDCT è in linea con il piano strategico di ampliamento e rinnovamento della gamma MHEV e PHEV. Anche i sindacati accolgono positivamente l’acquisizione: in una nota congiunta, le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr hanno dichiarato che “è il segno concreto che la motorizzazione ibrida diventa centrale nella strategia Stellantis”. “Per quanto riguarda il personale, questo non dovrà più essere distaccato presso la joint venture, ma potrà essere semplicemente assegnato allo stabilimento di produzione del cambio”.

Attualmente, nello stabilimento di Mirafiori lavorano oltre 800 persone nella produzione dei cambi eDCT, con una previsione di crescita produttiva da 300.000 a 500.000 unità annue, con la possibilità di arrivare fino a 600.000.

Stellantis e le sfide dell’elettrificazione

Durante la presentazione della nuova Fiat Grande Panda al Lingotto di Torino, Olivier François, CEO del brand Fiat e global CMO di Stellantis, ha commentato le sfide del settore automobilistico: “Oggi la scalata verso l’elettrico è ripida, ci sono nuovi concorrenti e i costi dell’energia sono in aumento. Tuttavia, mi sento fortunato, perché fuori dall’Europa questo non ha ancora avuto impatti. Infatti, in America Latina e nel Middle East, stiamo andando abbastanza bene. Ma ora vogliamo tornare a sorridere anche in Europa”.

Per rilanciare le attività nel Vecchio Continente, secondo François, “ci sono un paio di cose da fare: l’elettrificazione deve essere più accessibile e più semplice e dobbiamo fare auto che davvero possano ispirare”. Ha poi ricordato che Fiat ha sempre affrontato momenti difficili: “In 20 anni di lavoro per Fiat non ricordo un anno senza sfide: nel 2004 eravamo sull’orlo del fallimento, nel 2008-2009 la recessione e il salvataggio di Chrysler, nel 2020 la pandemia, il lockdown e la crisi dei chip del 2022”.

Sul nuovo modello, François ha dichiarato: “La Grande Panda va proprio in questa direzione. Basta guardarla: è chiaro che il suo design affonda le radici nella nostra storia. Penso che questo sia il modo giusto per rassicurare i nostri clienti”. Fiat è un brand con 125 anni di storia, siamo qui per restare“.

La Grande Panda: ritorna sulla scena il marchio Fiat

La nuova Fiat Grande Panda segna il ritorno del marchio nel segmento B con motorizzazioni ibride ed elettriche. Progettata a Torino nel Centro Stile Fiat, è costruita su una piattaforma globale multi-energia e sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da marzo.

Il design si ispira alla Panda degli anni Ottanta, reinterpretata in chiave moderna per trasmettere forza e solidità. Sarà disponibile in versione ibrida con un motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri da 100 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive”. La versione elettrica, invece, sarà equipaggiata con una batteria da 44 kWh, garantendo un’autonomia combinata WLTP di 320 km e un motore elettrico da 83 kW (113 CV).

Fiat punta anche sulla sostenibilità, integrando componenti in materiali riciclati, come gli interni in plastica blu derivata da cartoni per bevande. Inoltre, una novità assoluta per l’industria automobilistica è l’utilizzo del tessuto “Bambox Bamboo Fiber Tex” per la plancia della versione top di gamma, contenente fibre di bambù. Con la (Grande Panda)Red, Fiat rafforza ulteriormente la partnership con (Red), l’organizzazione impegnata nella lotta contro l’Aids da quasi 20 anni.