Startup Your Life, premiati i vincitori del concorso di Unicredit

Si è tenuta oggi, in versione digitale, la cerimonia di premiazione di Startup Your Life, concorso collegato al programma di educazione finanziaria e imprenditoriale lanciato da Unicredit Social Impact Banking nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal ministero dell’Economia.

All’iniziativa hanno partecipato oltre 300 scuole. Due i progetti vincitori, selezionati da una commissione di esperti: Il primo è Jugaad che in lingua “hindi” significa trovare soluzioni intelligenti utilizzando ciò che è disponibile. Sviluppata dalla III C dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II di Napoli, si tratta di una carta prepagata che incentiva l’utilizzo dei mezzi pubblici o di veicoli a basso impatto ambientale. Ogni volta che si utilizza questo tipo di servizio, vengono accreditati punti sulla carta che possono essere convertiti in denaro o in sconti per servizi o prodotti ecosostenibili.

Il secondo è ITERO – Repetita iuvant: una nuova app che mira facilitare la ricerca e il contatto con i docenti, al fine di organizzare incontri e corsi per studenti che necessitano lezioni di approfondimento. L’idea vincitrice è stata presentata dalla classe III F SCI del Liceo Scientifico Aristotele di Roma.

I premiati riceveranno, come riconoscimento, tredici computer che saranno utilizzati dalle scuole a fini didattici, così da favorire un supporto alla digitalizzazione scolastica.

Sono state inoltre assegnate otto menzioni speciali tra le quali Handle, Uniscansion – eyes, Grillo Parlante Credi, Start Your Travel.

“L’educazione finanziaria è una componente chiave di UniCredit Social Impact Banking – ha dichiarato Jean Pierre Mustier, Ceo Unicredit – Sono orgoglioso di celebrare con successo la conclusione della terza edizione del programma Startup Your Life e lanciare la quarta per l’anno scolastico 2020/21. Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti, più di 1.200 solo nell’ultimo anno, che hanno supportato gli studenti nel nostro programma e ai volontari, dipendenti UniCredit ed ex dipendenti associati a UniGens, senza i quali questo progetto non sarebbe stato possibile”.