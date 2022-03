Startup e sostenibilità, come candidarsi al premio “Eni Joule for Entrepreneurship”: scadenza il 15 aprile

Nell’ambito di Eni Award 2022, saranno riservate tre menzioni ai progetti più innovativi in vari ambiti della transizione energetica – Ecco il bando e il regolamento del concorso

Fino al 15 aprile sono aperte le candidature all’Eni Joule for Entrepreneurship, un riconoscimento per progetti innovativi nel campo della sostenibilità e della transizione energetica. Lo scopo del premio – che sarà attribuito nell’ambito di Eni Award 2022 – è promuovere le iniziative che più si distinguono in tre settori:

decarbonizzazione dei processi e dei prodotti;

dei processi e dei prodotti; economia circolare ;

; lotta al cambiamento climatico.

In particolare, saranno selezionati tre soggetti fra team, spin off universitari e startup che abbiano sviluppato (o stiano sviluppando) progetti imprenditoriali innovativi, di alto valore tecnologico e soprattutto sostenibili in termini economici, ambientali e sociali.

La novità rispetto all’edizione 2020 è che il bando non riguarda solo le startup dell’ecosistema Joule, la scuola di Eni per l’impresa ma è aperto anche a realtà esterne.

COME CANDIDARSI

I moduli per candidarsi vanno scaricati e inviati alla Direzione del Premio attraverso questa piattaforma.

Le candidature devono contenere i CV di tutti i membri del team, più una presentazione che riassuma il business plan e le specificità del progetto imprenditoriale.

Entro le due settimane successive al 15 aprile – che, come detto, è l’ultimo giorno utile per aderire al bando – la Direzione confermerà via mail che la candidatura è stata accettata.

I CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti saranno valutati sulla base di quattro criteri:

competenze del team proponente; innovatività della soluzione proposta e livello di sviluppo tecnologico; potenzialità di mercato; prospettive di valore ambientale e sociale generabile nel lungo termine.

Dopo una scrematura preliminare da parte di una commissione di prevalutazione Eni, la selezione finale sarà svolta da una commissione esterna, che annuncerà i risultati entro agosto.

LA PREMIAZIONE NELL’AMBITO DI ENI AWARD 2022

I tre progetti migliori riceveranno una menzione speciale durante la premiazione di Eni Award, un riconoscimento internazionale nato nel 2008 per valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica nel mondo dell’energia. La cerimonia si svolgerà entro la fine del 2022 al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Di seguito, le sezioni di Eni Award 2022:

Premio Frontiere dell’energia : per le nuove tecnologie nel capo delle rinnovabili.

: per le nuove tecnologie nel capo delle rinnovabili. Premio Soluzioni ambientali avanzate : per l’innovazione nell’uso sostenibile delle risorse naturali.

: per l’innovazione nell’uso sostenibile delle risorse naturali. Premio Transizione energetica : per le novità tecnologiche che permettano di migliorare l’efficienza energetica dei trasporti e dei processi industriali.

: per le novità tecnologiche che permettano di migliorare l’efficienza energetica dei trasporti e dei processi industriali. Premio Giovane ricercatore dell’anno : sarà attribuito a due tesi di dottorato svolte in università italiane sui temi del contrasto all’inquinamento, della prevenzione del riscaldamento globale e di altri temi legati alla sostenibilità.

: sarà attribuito a due tesi di dottorato svolte in università italiane sui temi del contrasto all’inquinamento, della prevenzione del riscaldamento globale e di altri temi legati alla sostenibilità. Premio Debutto nella ricerca – Giovani talenti dall’Africa : si tratta di quattro riconoscimenti da assegnare a laureati provenienti da Paesi africani autori di tesi di laurea o di master svolte in università africane su temi connessi alla tutela dell’ambiente.

: si tratta di quattro riconoscimenti da assegnare a laureati provenienti da Paesi africani autori di tesi di laurea o di master svolte in università africane su temi connessi alla tutela dell’ambiente. Riconoscimenti all’innovazione Eni: infine, tre premi per le migliori idee formulate dai ricercatori di Eni.

CONTATTI E LINK UTILI

Per informazioni su Eni Joule for Entrepreneurship è possibile scrivere alla Direzione del premio all’indirizzo joule.energizer@eni.com.

Consulta il bando e il regolamento dell’iniziativa.