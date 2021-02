Spostamenti tra Regioni: divieto prorogato al 25 febbraio

Come ultimo atto del suo mandato, il Governo uscente ha prolungato di dieci giorni il divieto di spostamento tra Regioni – Toscana, Trento, Abruzzo e Liguria diventano zone arancioni, Sicilia torna in fascia gialla

Il Consiglio dei ministri, l’ultimo guidato dal Premier uscente, Giuseppe Conte, ha prorogato il divieto di spostamento tra Regioni – anche gialle – fino al prossimo 25 febbraio.

La notizia era nell’aria da giorni, ma fino ad oggi non si sapeva chi l’avrebbe approvata, dato il passaggio di consegne in corso a Palazzo Chigi. Attendere l’insediamento del Governo Draghi avrebbe significato fare una corsa contro il tempo, dato che il divieto attualmente in vigore scade lunedì 15 febbraio. Secondo le indiscrezioni sarebbe stato dunque lo stesso Mario Draghi a chiedere al presidente uscente, in carica per gli affari correnti, di varare la proroga. Il Cdm ha dunque deciso di accontentare la richiesta, prolungando lo stop agli spostamenti di altri 10 giorni. Spetterà al nuovo Esecutivo e al nuovo ministro della Salute (Roberto Speranza è comunque in corsa per la riconferma), di concerto con l’Istituto Superiore della Sanità e il Comitato tecnico-scientifico decidere cosa fare nelle settimane successive.

La proroga è stata avallata anche dalle Regioni che al termine della Conferenza di ieri avevano chiesto al Governo di bloccare la mobilità fra i territori per evitare una nuova impennata dei contagi, favorita anche dalla crescente diffusione delle varianti di Covid-19 in Italia. Ricordiamo che il divieto non si applica agli spostamenti dovuti ai motivi di lavoro, salute e urgenza. In questi casi, per muoversi serve l’autocertificazione.

Nel frattempo, sono arrivate nuove decisioni sui colori delle Regioni. Con l’Rt medio nazionale che torna a salire, toccando quota 0,95 (era a 0,84 sette giorni fa), gli esperti hanno deciso di aumentare le restrizioni su quattro territori.

Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo (Pescara e Chieti in zona rossa) e Liguria diventano zona arancione, aggiungendosi a Umbria (Perugia e altri sei comuni in fascia rossa) e Bolzano. Percorso inverso per la Sicilia, che a partire da domenica 14 febbraio tornerà in zona gialla.

Di seguito, ecco gli Rt delle varie Regioni: