Spese condominiali, da settembre rincari in vista per tre famiglie su quattro: allarme degli amministratori

Rincari in arrivo per le spese condominiali degli italiani. Ma da Torino una buona notizia: d’ora in poi per cambiare una vecchia caldaia di uno stabile basterà la maggioranza semplice dell’assemblea condominiale

Per il 75% degli italiani le spese condominiali sono destinate ad aumentare. Da subito o molto presto. E’ l’allarme lanciato dalle colonne del Sole 24 Ore, da Francesco Burrelli, il presidente dell’Anaci, che riunisce gli amministratori dei condomini e che in Italia associa 8 mila amministratori, ognuno dei quali ha in portafoglio da 50 a 100 condomini da gestire.

CONDOMINI: RINCARI SUBITO MA L’AUMENTO DELLE SPESE SARA’ STRUTTURALE

“Da settembre si prevede un aggravio per la vita da condominio per il 75% degli italiani che vivono negli stabili delle città e dei Comuni più piccoli” avverte Burrelli che spiega: “I servizi condominiali sono destinati a costare di più”. Conta la tempesta energetica e conta l’esplosione dell’inflazione ma quel che è peggio è che il problema dei rincari “è strutturale e ci accompagnerà non solo per il prossimo anno”.

La transizione ecologica e quella digitale, pur con le loro criticità, possono diventare un’occasione per voltare pagina e per offrire ai condomini servizi migliori ma purtroppo la governance degli stessi condomini non aiuta e talvolta per arrivare a una decisione assembleare servono mesi se non anni.

CONDOMINI: PER SOSTITUIRE UNA VECCHIA CALDAIA BASTA LA MAGGIORANZA SEMPLICE

Una buona notizia arriva però per le caldaie dei palazzi quando sono obsolete e inquinanti. La Corte d’appello di Torino ha recentemente emesso una sentenza destinata a fare scuola, secondo la quale per sostituire una vecchia caldaia di un condominio d’ora in poi basterà la maggioranza semplice dei condomini. Novità davvero non da poco che migliorerà la vita di molti condomini.