Sparkle (Tim): BlueMed approda a Creta, nuova rotta digitale tra Europa, Africa e Asia

Il cavo sottomarino BlueMed di Sparkle raggiunge l’isola di Creta, collegando l’Italia alla Grecia e altri Paesi del Mediterraneo. Un nuovo hub digitale per connessioni Internet ad alta velocità e soluzioni ad alte prestazioni

Sparkle, azienda del Gruppo Tim di cui gestisce la rete di tipo Tier, ha annunciato questa mattina l’approdo del cavo sottomarino BlueMed a Chania sull’isola di Creta in Grecia. Annuncio dato durante una conferenza stampa presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia ad Atene a cui hanno partecipato Paolo Cuculi, ambasciatore d’Italia, Dimitris Papastergiou, Ministro della Governance digitale, Alessandro Pansa, presidente di Sparkle, Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, Daniele Mancuso, amministratore delegato di Sparkle Greece, e Stella Tsitsoula, consulente di comunicazione per l’ICT e Amministratore Delegato di RED.comm, che ha moderato l’evento.

A Creta, il cavo BlueMed si collega al Data Center di Sparkle a Chania, una stazione di approdo dei cavi interconnessa con le reti terrestri dell’isola e con la rete MedNautilus di Sparkle. Questa rete collega la Grecia continentale, la Turchia e l’Italia.

Cos’è il cavo BlueMed

BlueMed è un nuovo cavo sottomarino di Sparkle che collega l’Italia alla Francia, alla Grecia e ad altri Paesi del Mediterraneo. Fa parte del sistema di cavi Blue & Raman, sviluppato in collaborazione con Google e altri operatori, che si estende fino a Mumbai, in India.

Questo cavo dispone di quattro coppie di fibre e una capacità iniziale di oltre 25 Terabit al secondo (Tbps) per coppia, offrendo connessioni Internet ad alta velocità e soluzioni ad alte prestazioni per ISP, carrier, operatori di telecomunicazioni, fornitori di contenuti, imprese e istituzioni, sostenendo così le esigenze e l’evoluzione digitale dei Paesi collegati.

La posa del cavo è iniziata nel 2023 con la sezione principale tirrenica da Genova a Palermo, con diramazioni verso Marsiglia e Bastia (Francia), Golfo Aranci (Sardegna) e Pomezia (Roma). Da Palermo, il cavo ha attraversato lo Stretto di Messina per raggiungere Creta, da dove proseguirà verso ulteriori diramazioni nel Mediterraneo fino ad Aqaba in Giordania. Le sezioni terrestri tirrenica e mediorientale sono già attive, mentre ulteriori approdi nel Mediterraneo e la piena operatività da Genova ad Aqaba sono previsti entro quest’anno.

A Creta arriverà anche GreenMed

Sparkle sta espandendo ulteriormente l’hub di Creta per accogliere altri progetti di cavi sottomarini, tra cui GreenMed. GreenMed attraverserà il Mare Adriatico, collegando l’Italia a Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Turchia, creando un percorso diversificato e a bassa latenza tra l’Europa centrale, i Balcani e i Paesi del Mediterraneo centrale e orientale.

“Con l’approdo di BlueMed a Creta, la Grecia abilita una nuova rotta digitale per il traffico Internet tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Operiamo in Grecia da oltre 20 anni e qui abbiamo le competenze e le infrastrutture necessarie per il suo sviluppo come nuovo hub Internet del Mediterraneo, un ruolo destinato a crescere ulteriormente in futuro grazie all’approdo di nuovi cavi sottomarini.”

“L’arrivo in Grecia del cavo sottomarino BlueMed rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di connessione digitale tra l’Italia e suoi partner nel Bacino del Mediterraneo, con l’isola di Creta quale importante snodo strategico. Sparkle si conferma assoluta eccellenza italiana e attore globale di primissimo piano nella sfida della transizione digitale, fondamentale per lo sviluppo sostenibile dei nostri due Paesi” ha commentato Paolo Cuculi, Ambasciatore d’Italia.