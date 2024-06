Tim: Sparkle premiata “Best WAN Solution Provider” ai Carrier Community Global Awards 2024

Sparkle, azienda del Gruppo TIM, ha ricevuto il prestigioso premio “Best WAN Solution Provider” ai Carrier Community Global Awards 2024 per le sue innovative soluzioni WAN che supportano la trasformazione digitale delle imprese

Sparkle, azienda del Gruppo Tim di cui gestisce la rete di tipo Tier, ha ricevuto il premio “Best WAN Solution provider” alla cerimonia dei Carrier Community Global Awards, tenutasi a Berlino nell’ambito dell’evento Europe 2024 GCCM per celebrare i risultati del settore delle telecomunicazioni wholesale nell’ultimo anno. Alla loro ottava edizione, i CC Global Awards premiano l’innovazione, la visione e l’eccellenza nella comunità wholesale internazionale e sono giudicati da una giuria di analisti ed esperti del settore.

Sparkle: riconosciuta la rilevanza nel mercato Wan

La giuria ha premiato Sparkle come miglior fornitore di soluzioni WAN per il suo ruolo centrale nel mercato grazie a soluzioni di rete flessibili, ad alte prestazioni e sicure, tra cui SD-WAN, SASE e Cloud Connect. Queste soluzioni supportano la trasformazione digitale delle imprese facilitando la migrazione dalla WAN tradizionale a quella Software-Defined, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’underlay.

Sparkle, già riconosciuta dall’associazione globale MEF con i premi “SD-WAN Managed Service Provider of the Year – Region Europe” e “Secure Access Service Edge (SASE) Managed Service Provider of the Year – Region Europe” nell’ottobre 2023, si conferma come fornitore di servizi end-to-end capace di gestire ogni aspetto della rete e di ottimizzare la sua sicurezza.

“Siamo molto felici e orgogliosi di questo premio che riconosce il successo della transizione di Sparkle da puro wholesaler a global service provider” ha commentato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, “Abbiamo investito molto nell’evoluzione dei nostri asset, sia in termini di capacità di rete sia di risorse umane, per fornire ai nostri clienti servizi a valore aggiunto nell’intera catena del servizio, dalla progettazione, all’implementazione, al funzionamento e all’assurance.”