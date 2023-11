Sparkle espande la sua rete in Sudafrica con l’apertura di due nuovi Punti di Presenza

Sparkle ha annunciato l’espansione della propria rete in Sudafrica con l’apertura di due nuovi Punti di Presenza (PoP) a Città del Capo e Johannesburg

Sparkle del gruppo Tim ha annunciato l’espansione della propria rete in Sudafrica con l’apertura di due nuovi Punti di Presenza (PoP) a Città del Capo e Johannesburg.

I dettagli dell’affare

“Completamente integrati con la dorsale IP globale Tier-1 di Sparkle Seabone – che vanta un’ampia copertura in Africa – e con il cavo sottomarino Equiano che collega il Sudafrica alla Nigeria e al Portogallo, i nuovi PoP aumentano la capillarità della rete africana di Sparkle”, spiega la società in una nota, sottolineando che con questo potenziamento, Sparkle migliora ulteriormente le soluzioni di connettività offerte nel continente rispondendo all’enorme richiesta di dati trainata dalle nuove tecnologie, dalle piattaforme multimediali e dai servizi basati sul cloud che richiedono una connessione a Internet onnipresente.

Collegandosi ai PoP di Sparkle a Città del Capo e Johannesburg, operatori di rete, ISP, OTT, content e application provider potranno usufruire di servizi di transito IP e soluzioni di capacità e affidabili e a bassa latenza. “Inoltre, i clienti avranno a disposizione una gamma completa di soluzioni IP che comprendono anche i servizi DDoS Protection, che offre la possibilità di proteggere la propria rete dagli attacchi, e Virtual NAP che fornisce accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza la necessità di costruire infrastrutture proprietarie”, mette in luce la società.

“Sparkle continua l’espansione della sua rete in Africa con investimenti mirati per sostenere l’eccezionale crescita digitale del continente”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Con queste nuove aperture, che si aggiungono ai PoP già presenti in Nord Africa, in Nigeria, in Sudafrica e a Gibuti, consolidiamo il nostro posizionamento come rete Tier-1 leader a livello globale e come uno dei principali operatori internazionali in Africa.”