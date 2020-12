Sparkle e Tim Brasil collaborano su sicurezza rete SMS

La collaborazione è finalizzata a proteggere la rete SMS Application to Person da Instradamenti fraudolenti e tentativi di bypass illeciti

Sparkle e Tim Brasil hanno avviato una collaborazione finalizzata a proteggere la rete SMS Application to Person (A2P) da instradamenti fraudolenti e tentativi di bypass illeciti.

Grazie a una soluzione realizzata in collaborazione con Vox Technologies, sarà garantita la consegna e la monetizzazione di tutti i messaggi A2P inviati ai clienti di TIM Brasil.

Banche, società di trasporti, aziende sanitarie e altri settori utilizzano sempre più spesso gli SMS A2P per interagire con i propri clienti, autenticare l’accesso ai servizi online e confermare transazioni. La crescita del traffico A2P rappresenta un’importante fonte di reddito per gli operatori mobili che hanno dunque la necessità di proteggere le proprie reti da istradamenti fraudolenti e bypass illeciti per garantire una consegna affidabile, sicura e di alta qualità.

“SMS Booster di Sparkle è la soluzione di protezione A2P più completa sul mercato, in grado di offrire agli operatori di telefonia mobile strumenti per intercettare e bloccare spam e traffico fraudolento, prima che questi fenomeni abbiano un impatto sull’utente finale, e quindi monetizzare le proprie reti in modo ottimale”, si legge nella nota della società.

Grazie alla collaborazione fra le due aziende del Gruppo Tim, dal giugno 2020 la rete A2P SMS di TIM Brasil è protetta e monitorata da Sparkle attraverso la piattaforma antifrode VOX360 di Vox Technologies che impiega l’Intelligenza Artificiale e strumenti di analisi sofisticati per contrastare le frodi esistenti e prevenire quelle future. Ogni mese vengono analizzati miliardi di SMS per garantire la consegna di tutti i messaggi A2P ai clienti di TIM Brasil attraverso i canali ufficiali e in totale sicurezza.