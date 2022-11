Tim: Enrico Maria Bagnasco nuovo amministratore delegato di Sparkle

Avvicendamento al vertice di Sparkle: Tim nomina Bagnasco al posto di Elisabetta Romano che rimane nel Cda

Il consiglio di Amministrazione di Sparkle ha cooptato Enrico Maria Bagnasco e gli ha affidato l’incarico di Amministratore Delegato. Lo comunica Tim precisando che il precedente amministratore delegato, Elisabetta Romano, Chief Network Operations & Wholesale Officer di TIM, manterrà il ruolo di consigliere di amministrazione di Sparkle.

Sparkle è l’operatore globale del gruppo TIM: primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, ha una rete proprietaria in fibra che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, le Americhe e Asia. Grazie alle piattaforme IP & Data, Cloud e Data Center, Enterprise, Mobile e Voce, Sparkle offre una gamma completa di soluzioni ICT a imprese e multinazionali, operatori di telefonia fissa e mobile, ISP, OTT, fornitori di contenuti e servizi media e Application Service Provider. La forza vendita di Sparkle è attiva su scala mondiale con una presenza diretta in 32 Paesi.