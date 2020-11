Sostenibilità Dow Jones: Enel prima al mondo, bene anche Poste, Intesa, Hera, Pirelli

Importanti riconoscimenti del Dow Jones Sustainability World Index in tema di impegno ambientale per i principali gruppi italiani – Premiata la leadership mondiale di Enel

Enel è la prima azienda al mondo per sostenibilità, stando al Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) che quest’anno ha riconosciuto al gruppo italiano un traguardo mai raggiunto nei 17 anni di presenza di Enel nell’indice. Nello specifico, la società ha ottenuto un punteggio superiore a 90/100 in oltre il 70% dei criteri, tra i quali alcuni dei più significativi sono la strategia climatica e le opportunità di mercato, due criteri finalizzati a valutare la performance delle utility elettriche nel guidare la transizione verso un modello energetico a basse emissioni di CO2. Inoltre, ad Enel è stata assegnata la prima posizione del DJSI Europe, nel settore “Electric Utilities”, e la seconda a livello mondiale in tutta la famiglia dei Dow Jones Sustainability Indices per lo stesso settore.

“Il riconoscimento della nostra leadership mondiale in sostenibilità da parte di DJSI World rappresenta per noi un incentivo a continuare a migliorare le performance ambientali, sociali e di governance – ha dichiarato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel – La leadership di Enel nelle energie rinnovabili, nella digitalizzazione della rete e nelle soluzioni energetiche avanzate finalizzate alla decarbonizzazione di altri settori, come quello dei trasporti, rappresentano alcune delle principali best practice che hanno contribuito a questo riconoscimento. Con l’integrazione dell’innovazione e della sostenibilità all’interno delle prassi aziendali del Gruppo Enel stiamo attivamente guidando la transizione verso un modello a zero emissioni, proteggendo l’ambiente mondiale e creando al contempo valore di lungo periodo per i nostri stakeholder. Vorrei ringraziare tutte le persone che lavorano nel Gruppo Enel, è per merito loro che abbiamo raggiunto questo traguardo storico.”

Non solo Enel ha ottenuto l’importante riconoscimento per l’impegno ambientale. Il Dow Jones Sustainability Index ha premiato ad esempio Hera come prima multiutility italiana ad essere inclusa nel prestigioso indice, mentre Intesa Sanpaolo è per il decimo anno consecutivo l’unica banca italiana inserita in classifica. Confermata anche la presenza di Pirelli, che è leader mondiale di Sostenibilità per il settore Automobiles & Components negli indici Dow Jones Sustainability World e Europe, e di Poste Italiane.