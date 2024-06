Sospeso lo sciopero dei taxi del 5 e 6 giugno

I sindacati dei tassisti hanno rimandato lo sciopero nazionale di 48 ore previsto per domani e dopodomani, dopo una riunione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il prossimo tavolo è previsto per il 17 giugno

I sindacati dei tassisti, dopo essere stati ricevuti al ministero dei Trasporti, hanno deciso di sospendere lo sciopero nazionale di 48 ore previsto per il 5 e 6 giugno. Tutte le questioni sono rimandate al prossimo incontro del 17 giugno alle ore 11, sempre presso il Mit.

Nonostante i sindacati cerchino di presentare la sospensione come frutto di un dialogo costruttivo, la realtà potrebbe essere diversa. Le richieste di regolamentazioni più severe per contrastare la concorrenza sleale e l’abusivismo rimangono in sospeso, mentre le autorità sembrano piegarsi alle pressioni dei tassisti anziché introdurre i necessari cambiamenti nel settore, lasciando i consumatori a fronteggiare un servizio inefficiente e costoso.

I motivi dello sciopero

Dopo lo sciopero del 21 maggio, numerose sigle sindacali, tra cui Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uritaxi, Fast Confal Taxi, Unica Taxi Cgil, Orsa Taxi, Usb Taxi, Unimpresa e Sitan/Atn, avevano programmato un nuovo fermo per il 5 e 6 giugno, suscitando preoccupazioni per potenziali disagi nelle grandi città, proprio in concomitanza con la chiusura delle campagne elettorali per le elezioni europee. Lo sciopero era stato dichiarato in risposta alla liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea e alla riforma normativa proposta dal ministro Salvini, che i tassisti ritenevano penalizzasse la loro categoria a favore di servizi come quelli offerti da Ncc e multinazionali come Uber.

Taxi: nuove licenze in arrivo

A Milano, il Comune ha concluso un bando per 450 nuove licenze taxi, con tariffe da 96.500 euro per le ordinarie e sconti fino al 40% per quelle destinate al trasporto disabili e agli orari di punta. Si prevede l’entrata in servizio delle nuove vetture entro l’autunno. A Roma, il Campidoglio bandirà tra fine giugno e inizio luglio mille nuove licenze, con un possibile costo di circa 75mila euro. A Bologna, dopo polemiche, Comune e sindacati hanno concordato un bando per 72 nuove vetture insieme ad altre innovazioni.