Solidarietà e Servizi cede a Progetto A il ramo d’azienda dei servizi in appalto per minori

Riassetto nel mondo delle cooperative sociali

Riassetto nel mondo delle cooperative. La cooperativa sociale Solidarietà e Servizi ha ceduto alla cooperativa sociale Progetto A il ramo d’azienda relativo ai servizi in appalto per minori, con oltre 600 dipendenti e circa 19.000 utenti in diverse regioni. Solidarietà e Servizi, con sede a Busto Arsizio (VA) è attiva dal 1979 e fa parte di Confcooperative. Nel 2019 ha registrato ricavi per 27,1 milioni di euro. Il presidente è Domenico Pietrantonio, che ricopre anche la carica di vice presidente di Confcooperative Insubria. Nel complesso, prima della cessione, Solidarietà e Servizi aveva circa 1.370 addetti.

Progetto A, nata nel 1995, ha la sede operativa ad Agrate Brianza (MB) e fa parte del Consorzio KCS. Nel 2019 il valore della produzione ha raggiunto 15,2 milioni di euro. Il presidente è Eros Giampiero Ferri. Gli addetti, prima dell’acquisizione del ramo d’azienda, erano 856. Progetto A ha diversificato negli anni la propria attività, che comprende ora 60 servizi in diverse regioni italiane. Il “core business” resta il benessere del minore.

Solidarietà e Servizi ha deciso la cessione del ramo d’azienda per concentrarsi su quella che storicamente è la sua attività principale, cioè la gestione dei servizi diurni e residenziali per persone disabili e il loro l’inserimento lavorativo. Con l’operazione Progetto A ha acquisito la struttura operativa e il know-how di Solidarietà e Servizi nel settore dei servizi in appalto per i minori. Il ramo di azienda ceduto copre varie attività, fra le quali i servizi pre e post scolastici, i centri ricreativi diurni, l’assistenza per la mensa e l’assistenza e il sostegno educativo in ambito scolastico a minori e minori disabili.

Solidarietà e Servizi è stata assistita dagli avvocati Stefano Bombelli e Giacomo Mazzoleni (SZA studio legale) per gli aspetti legali, civilistici e contrattuali, dagli avvocati Federico Trombetta e Gianluca Crespi (Elexia Avvocati & Commercialisti) per gli aspetti giuslavoristici, e dal dott. Massimiliano Tonarini (GFT & Partners studio professionale associato) per gli aspetti aziendalistici e fiscali.

Progetto A è stata invece assistita dall’ avv. Enrico Di Ienno (Studio Legale Di Ienno & Partners) per gli aspetti legali, civilistici e contrattuali, dall’avv. Luca Pelliccelli (Studio Legale Pellicelli e Associati) per gli aspetti giuslavoristici, e dal dott. Antonio Lima per gli aspetti aziendalistici, tributari e amministrativi.