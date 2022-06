Social media manager, nell’offerta di Italiaonline anche YouTube e TikTok

Italiaonline introduce TikTok e YouTube nella propria offerta di social media management per le PMI, con la quale è in grado di prendere in gestione le pagine social dei suoi clienti, curando per loro la pubblicazione di post e contenuti, secondo un piano editoriale studiato sulle esigenze di ogni azienda

Con il lancio dell’offerta che gestisce anche TikTok e YouTube – i più gettonati e moderni social network basati sui contenuti video – la nuova proposta commerciale di Italiaonline diventa la più ampia e completa in Italia per le piccole e medie imprese.

Tiktok e YouTube sono al momento tra le piattaforme video più in crescita sul mercato. TikTok è nato e cresciuto come un gioco, molto popolare tra i giovani. YouTube ha invece un ruolo ben più importante nell’evoluzione di Internet, ma la sua declinazione a piattaforma video social è storia recente.

Le soluzioni di social media management per le piccole e medie imprese finora non comprendevano queste due realtà, proprio perché relegate a mero divertissement per i più giovani. Così come già successo ad Instagram, passato da semplice condivisione di fotografie più o meno professionali a perno del marketing digitale di piccoli e grandi brand del panorama mondiale, ora anche TikTok e YouTube vogliono impadronirsi dello scenario che conta e diventare strumenti di business in giacca e cravatta.

Social media, gli investimenti delle aziende italiane

Dai dati (Data Media Hub per Repubblica) emerge chele aziende italiane oggi investono poco su piattaforme e social media, in particolare quelle piccole. Circa una PMI su 2 non utilizza i social, e solo 1 su 4 utilizza almeno 2 piattaforme. Tuttavia, tragli investimenti nell’advertising, i social sono quelli che crescono in maniera maggiore: +26% in Italia nel 2021vs 2020 per un valore totale di oltre 5 miliardi di €.

Il formato video si conferma come il più performante a livello digitale e social. TikTok è la piattaforma a più forte crescita a livello mondiale (+61% rispetto al pre-covid) e si avvia a diventare nel 2022 la più utilizzata al mondo, come rileva il rapporto Social Media Trends Talkwalker.

La proposta di Italiaonline

La proposta di Italiaonline nasce per aiutare i clienti a cogliere questa opportunità di coinvolgere una community da oltre 1 miliardo di persone attraverso la definizione di una strategia di produzione e pubblicazione dei contenuti personalizzata per il canale e l’obiettivo dei clienti. I video di TikTok hanno un’impostazione e un linguaggio “nativo” che deve essere rispettato per ottenere i risultati di visibilità ed engagement desiderati.

L’iter di strutturazione della nuova presenza social, prevede l’apertura del canali, il setup con la creazione di testi, immagini, keyword, playlist e ottimizzazioni SEO; lo studio del piano editoriale e la tipologia di video più adatti agli obiettivi del cliente, riadattando video già in esistenti o realizzandone di nuovi, con la presa in carico di tutte le fasi di produzione, fino alla pubblicazione secondo il calendario condiviso.

L’offerta Italiaonline comprende sia soluzioni a pacchetto, in cui i clienti possono scegliere un numero definito di contenuti da pubblicare in un determinato intervallo di tempo, oppure custom, con una soluzione costruita su misura, a seconda delle esigenze.

“I social media sono un asset importante che, se inserito in modo strategico in un piano digitale con l’attivazione di altri prodotti come il sito, l’ecommerce o la pubblicità, può garantire un vero valore aggiunto che noi siamo in grado di fornire ai nostri clienti – ha dichiarato Antonella Fanuzzi, Chief Web and Business Solutions Officer di Italiaonline – Con l’arrivo di TikTok e YouTube possiamo dire oggi che quella di Italiaonline è la prima e più completa offerta social media per PMI, in grado di rispondere alle esigenze di tutte le diverse tipologie di azienda, a seconda degli obiettivi di ciascuna. Circa 1 italiano su 2 oggi prima di acquistare un prodotto, prenotare un ristorante o andare in un negozio, lo ricerca sui social network. Questo vale tanto per le grandi aziende, quanto per le piccole imprese. I social oggi non sono più soltanto una vetrina, ma un vero e proprio motore di business, un luogo dove farsi trovare, conoscere e scegliere dai propri clienti”.