Snam svela a Foligno il progetto “decARTbonization”: arte e sostenibilità si incontrano

A Foligno, il progetto “decARTbonization” trasforma l’impianto di biometano di Bioenerys in un’opera d’arte sostenibile firmata Tvboy. Un murale che assorbe CO2 e sensibilizza la comunità su ambiente e sostenibilità

Si è tenuta a Foligno la presentazione del progetto “decARTbonization”, promosso da Bioenerys, società del gruppo Snam. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione dello street artist Salvatore Benintende in arte Tvboy, ha trasformato l’impianto di produzione di biometano della città umbra in una vera e propria opera d’arte a cielo aperto, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale sui temi della sostenibilità e dell’ambiente.

Un murale che respira

Il murale realizzato da Tvboy, che decora i muri perimetrali dell’impianto, non è solo un’opera estetica, ma contribuisce direttamente alla lotta contro l’inquinamento. Dipinto con vernici certificate Airlite, prodotte in Italia, il murale agisce come un piccolo bosco urbano, capace di assorbire CO2 e altri inquinanti atmosferici, tra cui ossidi di azoto (NOx) e polveri sottili (Pm10). Questo intervento, che copre una superficie di 408 metri quadrati, unisce arte e tecnologia per creare un impatto positivo sull’ambiente, migliorando non solo l’aspetto dell’impianto ma anche la qualità dell’aria.

La visione di Snam: innovazione e sostenibilità

Il progetto “decARTbonization” nasce all’interno della “Centrale delle Idee” di Snam, iniziativa promossa dal programma di open innovation Snaminnova, che incentiva lo sviluppo di idee sostenibili e innovative. Questa iniziativa riflette l’impegno del Gruppo verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione sociale, applicata in contesti reali. L’impianto di biometano di Foligno, scelto come tela per quest’opera, rappresenta un esempio di economia circolare: trasforma rifiuti organici in energia pulita, unendo l’arte alla produzione di risorse rinnovabili.

“The World is Ours”: arte per un futuro sostenibile

L’opera, intitolata “The World is Ours”, è stata ideata e realizzata da Tvboy, uno degli street artist più rappresentativi della scena italiana, in collaborazione con Artkademy. Il murale raffigura bambini intenti a disegnare un mondo migliore, simbolo di speranza e cambiamento, con pennelli e colori che rappresentano nuove idee per un futuro sostenibile. Tvboy, ispirato da un’esperienza personale con un bambino che dipinse spontaneamente durante una sua opera, ha voluto trasmettere attraverso quest’immagine l’importanza della resilienza e della positività.

“Un’esperienza particolare mi ha ispirato per questo murale: durante la realizzazione di una delle mie opere sul muro di una scuola, un bambino mi rubò uno spray e iniziò a dipingere e colorare. Vedere il suo sguardo pieno di felicità mi ha insegnato molto sulla resilienza e sul potere della speranza e della positività dell’arte. Quest’immagine è rimasta impressa nella mia mente e ho voluto raffigurarla sul muro dell’impianto di biometano di Bioenerys” ha commentato Tvboy.

Un messaggio di speranza per il futuro

Il progetto non è solo un’operazione artistica, ma una testimonianza dell’impegno di Snam verso un futuro più sostenibile con la mission “energia per ispirare il mondo”. Attraverso l’arte, si promuovono messaggi complessi come la transizione energetica e la decarbonizzazione. Il biometano, prodotto nell’impianto di Foligno, gioca un ruolo fondamentale in questo percorso, dimostrando come un rifiuto possa diventare energia e un impianto possa trasformarsi in una tela che cattura la CO2.

Il murale, oltre a essere visibile fisicamente presso l’impianto Bioenerys di Foligno, vive anche in forma virtuale sull’account Instagram di Bioenerys, creato per celebrare e diffondere questo progetto artistico, e con approfondimenti sul profilo Instagram di Snam.