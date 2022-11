Snam: stoccaggi Stogit superano il 95% di riempimento. Chiusa la campagna di iniezione di gas naturale

Il gas disponibile nei sistemi di stoccaggio ammonta a 11,2 miliardi di metri cubi, ai quali si sommano 4,5 miliardi di metri cubi di stoccaggio strategico.

Snam ha concluso, in data 31 ottobre, la campagna di riempimento di gas naturale negli stoccaggi della controllata Stogit. L’operazione ha permesso di raggiungere il 95,2% di riempimento pari a 11,2 miliardi di metri cubi di gas. Questa riserva di stoccaggio va ad aggiungersi a quella strategica che ammonta circa 4,5 miliardi di metri cubi.

Questo riempimento rappresenta un incremento del 5% rispetto alla media degli stoccaggi europei negli ultimi 5 anni e permetterà di far fronte alle richiesta di gas durante il periodo invernale. L’operazione è servita ad ottimizzare l’erogazione invernale e a costruire una base di partenza per la campagna della prossima estate quando sarà necessario sostituire i circa 2 miliardi di metri cubi stoccati quest’anno provenienti dalla Russia.

Snam, l’AD Venier : “Il risultato conseguito è essenziale per il prossimo inverno”

Il traguardo di riempimento di oltre il 90% si è dimostrato un successo per Snam come affermato dall’amministratore delegato Stefano Venier: “Il risultato conseguito è essenziale per il prossimo inverno e certamente non era ipotizzabile anche solo lo scorso luglio, quando il traguardo fissato al 90% sembrava di per sé molto sfidante”.

L’erogazione di gas attraverso gli stoccaggi avverrà nei prossimi mesi e seguirà le linee del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica sulla base di meccanismi trasparenti di asta.

Dal 1 Novembre Stogit ha anche attivato un nuovo servizio di iniezione in “contro-flusso”. Questa operazione permetterà agli operatori, durante la campagna di erogazione invernale, di far conferire nei giacimenti il gas disponibile anche nei mesi di novembre e dicembre. Grazie a questo nuovo strumento è possibile preservare dei quantitativi di gas nei giacimenti nel periodo di picco della domanda, garantendo la massima erogazione durante le giornate più fredde.