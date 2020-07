Snam: prima turbina ibrida a idrogeno per trasporto gas

La società guidata da Marco Alverà ha concluso i test con successo insieme a Baker Hughes – La nuova turbina potrà essere alimentata con una miscela di idrogeno fino al 10% e gas naturale

Snam e Baker Hughes hanno concluso con successo i test sulla prima turbina al mondo con alimentazione ibrida a gas e a idrogeno per il trasporto del gas naturale. Il progetto è tutto italiano: la turbina “NovaLT12”, che potrà essere alimentata con una miscela di idrogeno fino al 10% e gas naturale (H2NG), è stata realizzata nel nostro Paese negli stabilimenti di Baker Hughes. La turbina sarà installata entro il 2021 nell’impianto di spinta di Snam a Istrana, in provincia di Treviso.

“Con questa nuova sperimentazione insieme a Baker Hughes – commenta l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà – facciamo un ulteriore passo avanti nel percorso di adattamento della nostra rete al trasporto di idrogeno. L’infrastruttura, come evidenziato anche nella Hydrogen Strategy recentemente presentata dalla Commissione europea, sarà un elemento abilitante dello sviluppo dell’idrogeno pulito, che insieme all’elettricità rinnovabile sarà un pilastro della lotta ai cambiamenti climatici e potrà raggiungere il 20-25% del mix energetico globale al 2050. L’Italia, grazie alle sue tecnologie, al suo sistema energetico e alla sua posizione geografica, potrà giocare un ruolo da protagonista in questa nuova sfida ambientale, che genererà anche opportunità di sviluppo e occupazione”.

Per Lorenzo Simonelli, chairman e ceo di Baker Hughes, “il completamento di questo test rappresenta un passo importante nella definizione dell’energia del futuro. La transizione energetica in atto vedrà infatti sempre più la combinazione tra vettori energetici diversi, e tra fonti fossili ed energie rinnovabili. Come afferma anche l’International Energy Agency, la tecnologia sarà un elemento abilitante critico per la transizione energetica ed è proprio con questa che come Baker Hughes siamo al fianco dei nostri partner, come Snam, offrendo loro una tecnologia in grado di bruciare fino al 100% di idrogeno con ridotte emissioni. Tutto questo in linea con il nostro impegno a diventare una zero emission company entro il 2050”.

Lunedì a metà seduta il titolo in Borsa di Snam viaggia intorno alla parità, a 4,656 euro.