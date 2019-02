Snam lancia “Climate Action Bond” da mezzo miliardo

Si tratta della prima obbligazione di questo tipo in Europa: l’obiettivo è finanziare o rifinanziare sia investimenti green (biometano ed efficienza energetica), sia quelli che migliorano l’impatto ambientale

Snam ha lanciato un “Climate Action Bond“. Il valore dell’emissione è pari a 500 milioni di euro. Si tratta della prima obbligazione di questo tipo in Europa.

Rispetto al tradizionale Green Bond, il Climate Action bond ha un orizzonte più ampio, perché punta a finanziare o rifinanziare sia investimenti green (nel caso di Snam, biometano ed efficienza energetica), sia quelli che migliorano l’impatto ambientale (nell’ambito del progetto Snamtec, il gruppo ha un piano per ridurre del 25% le proprie emissioni di metano al 2025).

Di recente, Snam è stata ammessa al “Corporate Forum for sustainable finance”, che riunisce le società europee impegnate a realizzare una rete di informazioni e idee per lo sviluppo della finanza sostenibile, collegata a progetti che generano un impatto positivo per l’ambiente.

A fine mattinata il titolo in Borsa di Snam viaggia in rialzo dello 0,7%, a 4,198 euro, in controtendenza rispetto al Ftse Mib, che negli stessi minuti è in rosso dello 0,5%.