Sky Wifi e Open Fiber alleate anche nelle aree bianche

Si rafforza e si allarga nel Paese la partnership tra Sky Wifi e Open Fiber, che riguarderà anche le cosiddette zone bianche, già raggiunte dalla società controllata da Cdp

L’alleanza fra Open Fiber e Sky Italia si rafforza. Le due società annunciano in una nota congiunta di aver esteso la loro collaborazione alle aree bianche, cioè i piccoli comuni e le aree rurali raggiunte dalla fibra di Open Fiber. Grazie a questa nuova intesa, la copertura del servizio ultrabroadband di Sky Italia raggiungerà oltre 2.600 comuni e quasi due terzi delle famiglie italiane.

Un bel passo avanti per l’ultimo arrivato nella famiglia dei provider italiani, che – dopo aver più che triplicato la copertura nei primi mesi dell’anno – si rafforza in alcune delle principali regioni italiane, comprese Piemonte, Veneto, Sicilia e Lombardia. A questo punto, entro la fine del 2021, la società punta a essere in grado di raggiungere il 70% delle abitazioni italiane.

Dopo la prima fase della collaborazione fra le due aziende – che ha portato al lancio di Sky Wifi nelle grandi città – Sky diventa quindi un alleato importante di Open Fiber anche nelle aree bianche, dove Open Fiber si è aggiudicata i bandi pubblici Infratel per costruire e gestire un’infrastruttura di rete ultraveloce.

“In quattro anni siamo diventati, con oltre 12.5 milioni di unità immobiliari connesse, il primo operatore Ftth in Italia e il terzo in Europa – commenta Francesca Romana Napolitano, amministratore delegato di Open Fiber – L’estensione della partnership con Sky alle aree bianche, le zone che soffrivano in maniera particolare il gap di connettività rispetto alle grandi città, conferma la validità del nostro modello wholesale only, che consente un accesso neutrale e non discriminatorio a tutti gli operatori con evidenti benefici per i consumatori in termini di pluralità e ricchezza dei servizi disponibili”.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, aggiunge che “Sky Wifi continua a crescere e grazie al rafforzamento di questa collaborazione con Open Fiber, partner fondamentale del servizio fin dal suo lancio, raggiunge il territorio italiano in modo sempre più capillare”.