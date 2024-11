Sit, primo contratto per Hybitat: innovazione nello stoccaggio di idrogeno per abitazioni

Hybitat, la joint venture di Sit, ha effettuato la prima vendita per il suo sistema di stoccaggio di idrogeno per uso residenziale, che ottimizza l’energia solare per tutto l’anno. Installazione prevista nel 2025 in una residenza storica. Ecco cos’è l’innovativo sistema Hybitat

Hybitat, joint venture del gruppo Sit, ha firmato il suo primo contratto per un sistema innovativo di generazione e stoccaggio di idrogeno destinato a uso residenziale. In anticipo sui piani, ha venduto un sistema di stoccaggio con capacità di 200 kWh, che sarà installato nel primo trimestre 2025 in una residenza privata di pregio del XVIII secolo.

Che cos’è Hybitat

Hybitat è un sistema di stoccaggio energetico a lunga durata (“Long Duration Energy Storage”) che converte l’energia dei pannelli fotovoltaici in idrogeno tramite elettrolisi dell’acqua, restituendola in base ai picchi di domanda energetica attraverso un processo elettrochimico senza combustione. Ideale per uso residenziale, il sistema è composto da un’unità interna (main unit) e una di stoccaggio esterna (storage unit), ottimizzando l’energia solare generata in estate per coprire i fabbisogni invernali.

Lanciato nel 2023, Hybitat utilizza idruri metallici per stoccare idrogeno in modo sicuro e ad alta densità, offrendo una soluzione residenziale per bilanciare la discontinuità della generazione di energia rinnovabile con la domanda.

L’obiettivo di Sit: fornire energia pulita alle abitazioni

Sit è entrata da pioniere nel settore per fornire alle abitazioni energia pulita per riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.

“Il settore energetico è in continua evoluzione e così anche le soluzioni per la generazione e stoccaggio di energia pulita. Nonostante il quadro regolamentare sfidante e non stabile, crediamo che i sistemi di stoccaggio dell’energia rinnovabile saranno un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che l’Europa in particolare si è data. Per questo abbiamo sviluppato Hybitat, che unisce le competenze tecniche del R&D di Sit di gestire in piena sicurezza le tecnologie che usano gas, ed in particolare l’idrogeno, in contesti residenziali, e quella di e-Novia nello sviluppo software, necessario per far dialogare l’accumulatore con la casa intelligente” ha dichiarato Tomaso Valdinoci, Chief Strategy and Product Officer di Sit.