SIT, nel 2019 decolla il business dei contatori smart

L’azienda veneta specializzata in sistemi per il riscaldamento domestico, ha realizzato quasi 350 milioni di ricavi nell’ultimo esercizio, confermando le previsioni date al mercato.

SIT, la società veneta specializzata nei sistemi per il riscaldamento domestico, pubblica i risultati preliminari e conferma le previsioni per l’esercizio del 2019: le vendite sono state pari a 348,7 milioni di euro, in leggero calo rispetto al 2018 ma con una grande crescita nella divisione Smart Gas Metering (produzione di contatori di ultima generazione), con i ricavi in crescita del 23% a 88,6 milioni di euro. Nel solo quarto trimestre le vendite caratteristiche della divisione sono ammontate a 19,1 milioni, segnando un +25,7% rispetto ai 15,2 milioni dello stesso periodo del 2018.

La società quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana (dove in mattinata guadagna quasi un punto percentuale a 6,5 euro per azione) conferma inoltre il raggiungimento per il 2019 delle previsioni comunicate al mercato in occasione dei risultati dei primi 9 mesi, ovvero:

– andamento delle vendite in linea con il trend registrato al 30 settembre 2019;

– EBITDA in crescita mid single digit;

– revisione degli investimenti;

– flussi di cassa positivi attesi nel quarto trimestre con miglioramento del debito netto rispetto al 30 settembre 2019.

SIT nello specifico sviluppa, produce e commercializza componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza degli apparecchi per il riscaldamento domestico e degli impianti di ristorazione collettiva. Il gruppo è composto da società produttive localizzate in Italia, Messico, Olanda, Romania e Cina, oltre ad una struttura commerciale e distributiva che copre tutti i mercati mondiali di riferimento.