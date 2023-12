Sit Mbt: la joint venture di Sit per crescere nel mercato europeo delle cappe aspiranti

Operazione strategica per Sit Group che punta ulteriormente nello sviluppo dell’elettrificazione. Sit Mbt sarà partecipata al 70% da SIT ed al 30% da Wentelon e dai managers

Sit, società attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, prosegue il suo percorso strategico nell’elettrificazione con una serie di iniziative. Dopo la recente partnership con Panasonic nel settore delle pompe di calore, l’azienda leader mondiale nell’Heating & Ventilation ha istituito una Joint Venture focalizzata sul mercato delle cappe aspiranti chiamata Sit Mbt.

SIT MBT sarà partecipata al 70% da SIT ed al 30% da Wentelon e dai managers.

Operazione industriale strategica

Questa mossa rappresenta un passo strategico nell’ambito industriale, poiché SIT MBT mira a diventare il leader europeo nella progettazione e produzione di ventilatori per cappe da cucina, piani aspiranti ad induzione e stufe a pellet. L’obiettivo è sviluppare prodotti innovativi ad alta efficienza energetica, personalizzati per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti. Ciò sarà possibile grazie alle competenze tecnologiche del centro di eccellenza di Montecassiano.

Questo stabilimento diventerà il Centro di Eccellenza di SIT MBT, integrando le attività di progettazione, R&D, innovazione e produzione, con un team complessivo di circa 35 persone. L’impianto è dotato di laboratori ben collaudati, inclusa una camera semi-anecoica certificata, linee di produzione già operative e personale altamente qualificato con competenze tecniche approfondite.

Gli obiettivi della nuova JV

La Joint Venture ha come obiettivo principale sfruttare prontamente le opportunità derivanti dall’entrata in vigore, a partire dal 2025, della nuova normativa europea sulle etichette energetiche per cappe di aspirazione e piani aspiranti per cucine.

La nuova società mira a consolidarsi come un attore indipendente nel mercato italiano ed europeo, vantando un solido track record, un team di gestione riconosciuto e affidabile, un centro di competenza R&D di eccellenza e produzione in Italia, nelle Marche. Situato nel cuore del distretto delle cappe e delle cucine, l’obiettivo è fornire un supporto tecnologico qualificato ai principali produttori europei di cappe di aspirazione per cucina e piani aspiranti.

La struttura societaria di Sit-Mbt

La nuova società “SIT-MBT Srl” sarà costituita integrando lo spin-off del settore di business di SIT SpA dedicato alla ventilazione e componentistica per cappe e pellet, insieme al 100% della start-up innovativa Motors & Blowers Technology Srl (MBT), fondata da Gian Luca Uncini e Riccardo Massili, manager affermati nel settore Ventilation.

La joint venture includerà anche Wentelon, partner fornitore di motori per ventilazione, che contribuirà con la sua tecnologia e competitività attraverso i suoi stabilimenti cinesi “state of the art”.

Le relazioni con il mercato di riferimento saranno rafforzate grazie all’ingresso nel Management Team di Gian Luca Uncini che assumerà il ruolo di Direttore Commerciale e Riccardo Massili in qualità di Direttore Tecnico. I nuovi manager gestiranno una struttura pronta ad offrire innovazione tecnologica e prodotti personalizzati e snella, reattiva e veloce al fine di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato europeo.

“Nel nostro disegno strategico un importante driver di crescita è l’ingresso nel mercato delle pompe di calore e lo sviluppo ulteriore della nostra posizione nella ventilazione. A distanza di poche settimane abbiamo con grande soddisfazione centrato questi due obiettivi prima con la partnership con Panasonic, e ora con l’operazione SIT MBT, che ho il piacere di annunciare oggi. Il mercato delle cappe aspiranti costituisce un importante pilastro di diversificazione del gruppo nell’ambito della Ventilazione, che ora trova una collocazione anche a livello organizzativo, accanto al business dell’Heating, proprio per le opportunità che può esprimere nel breve-medio termine. SIT MBT si inserisce quindi in una roadmap ben delineata le cui tappe di sviluppo contribuiranno alla crescita della SIT futura” ha commentato Federico de’ Stefani, Presidente e Amministratore Delegato di SIT SpA.

“Siamo pronti per cavalcare il momentum che si creerà nel mercato a seguito della discontinuità tecnologica provocata dalla transizione verso i più stringenti requisiti di efficienza energetica definiti dalla normativa ECOlabelling che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025. Siamo già in contatto con produttori e clienti a cui stiamo presentando l’ampio portafoglio prodotti ad alta efficienza e customizzazione che stiamo sviluppando e il nostro team dedicato di assistenza e supporto, centrale in una fase di cambiamento normativo e tecnologico. Ci presentiamo, quindi, al mercato come un operatore indipendente già posizionato per essere il punto di riferimento tecnologico dei player di settore” ha commentato Walter Albè, responsabile della Business Unit Heating & Ventilation di SIT.