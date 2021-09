SIOI: al via le iscrizioni del Master in Progettazione Europea

L’obiettivo del corso è sviluppare conoscenze e competenze tecniche nei settori della progettazione comunitaria e della gestione dei fondi europei

Sono aperte le iscrizioni per la 54ª edizione del Master in Progettazione Europea lanciato da SIOI, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale. Il corso si terrà in modalità web live dall’8 novembre fino al 21 dicembre 2021 con l’obiettivo di formare esperti della progettazione comunitaria e della gestione dei fondi europei. Le lezioni saranno tenute da consulenti esperti, project manager, funzionari delle Istituzioni Europee e docenti universitari.

Le prospettive lavorative sono molto ampie e le figure professionali in uscita sono quelle di consulenti progettisti, project manager, consulenti per le imprese, esperti in fondi strutturali e finanziamenti europei. Il Corso è rivolto a laureati, dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche e delle imprese che per formare un profilo professionale di esperto in materia di progettazione europea e assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione dei fondi strutturali con specifiche competenze sulle fonti di finanziamento europeo e sulla gestione dei progetti.

A seguire il programma didattico del Master: le principali politiche dell’Unione europea, tecniche di redazione e gestione dei progetti: strumenti, meccanismi finanziari e criteri di gestione, progettazione finanziaria e direttive europee, strumenti Finanziari e criteri di gestione, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Inoltre, è anche previsto un modulo specifico (il 15 e 16 dicembre dalle 9.30 alle 13.00) dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento che dà attuazione al “pacchetto” di risorse finanziarie del Next Generation EU (NGEU) definendo un insieme di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 e dettagliando i progetti e le misure previste.

A completamento del percorso formativo farà seguito per i giovani laureati un periodo tirocinio curriculare presso Istituzioni, Amministrazioni pubbliche, Enti, Società e Imprese. E i profili dei partecipanti che avranno conseguito il titolo di Master saranno inseriti in un database a disposizione dei partner della SIOI: organizzazioni, istituzioni, amministrazioni pubbliche, enti, società e imprese.