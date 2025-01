Siamo tutti Madame Bovary: 50 capolavori letterari raccontati da Gabriella Carmagnola

Gabriella Carmagnola torna in libreria con Siamo tutti Madame Bovary (Guida Editori), un viaggio attraverso 50 grandi romanzi che esplorano l’animo umano e raccontano il nostro eterno desiderio di felicità

È uscito da poco in libreria “Siamo tutti Madame Bovary – e 50 scrittori raccontano perché” (Guida Editori), il nuovo libro di Gabriella Carmagnola. Dopo il successo del romanzo noir Non lo dire a nessuno (Guida Editori, 2022), l’autrice torinese propone ora un volume che esplora i grandi romanzi della letteratura mondiale, raccogliendone il cuore pulsante in un formato tascabile.

“I grandi romanzi parlano di noi e parlano adesso – spiega Carmagnola. – Raccontano che aspiriamo tutti a qualcosa che non abbiamo. Siamo sempre alla ricerca della felicità, proprio come Madame Bovary, la protagonista del capolavoro di Gustave Flaubert. Ma lo stesso vale per i personaggi degli altri grandi romanzi: attraverso di loro scopriamo le nostre fragilità, le nostre ambizioni, le nostre paure.”

Un viaggio attraverso 50 capolavori della letteratura

Il libro è un viaggio attraverso 50 capolavori della letteratura, da Proust a Kundera, da Calvino a Dostoevskij, da Yourcenar a Márquez, da Kafka a Ernaux. Per ogni romanzo, Carmagnola ne svela i temi principali, l’ambiente narrativo e l’impatto emotivo, integrando il suo commento con citazioni dirette dagli autori.

“Questi libri – continua l’autrice – trasmettono emozioni profonde e, una volta letti, restano impressi nella memoria. A volte, riaffiorano nei momenti difficili, come fossero amici che ci aiutano a capire meglio la vita.”

La prefazione introduce il senso dell’opera, mentre un racconto finale chiude il volume, rendendolo non solo un compendio letterario, ma anche un’esperienza narrativa autonoma.

Un’opera unica nel suo genere, che rende accessibili 50 capolavori senza banalizzarli, ma invitando il lettore a scoprirli o riscoprirli. Ideale per chi ama la letteratura e vuole approfondirla, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questi classici.

Chi è Gabriella Carmagnola

Gabriella Carmagnola, originaria di Torino, è una scrittrice e giornalista con una solida formazione umanistica e filosofica. Ha ricoperto il ruolo di manager della comunicazione presso importanti holding statunitensi e in Ania, l’associazione nazionale delle compagnie di assicurazione.

Nel 2024 pubblica il suo ultimo libro, Siamo tutti Madame Bovary – e 50 grandi scrittori raccontano perché (Guida Editori), un’opera che esplora la letteratura attraverso uno sguardo collettivo e appassionato.

Nel 2022 ha pubblicato il romanzo Non lo dire a nessuno (Guida Editori), un noir intenso che, attraverso il percorso di una bambina segnata da un trauma e il suo viaggio verso l’età adulta, offre una visione critica della società italiana dagli anni Sessanta fino al Duemila.

Precedentemente, è autrice del romanzo L’Inganno e ha collaborato con le pagine culturali di diverse testate giornalistiche.

Siamo tutti Madame Bovary – e 50 scrittori raccontano perché

La copertina del libro

Per informazioni:

Editore: Guida Editori

Pagine: 206

Dimensioni: 11,5 x 1,7 x 16 cm

Data di pubblicazione: 23 dicembre 2024

ISBN-13: 979-1255632016