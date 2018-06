Seven Stones vince il Fedora, Premio Generali per l’Opera

Si tratta di un’opera innovativa creata dal giovane compositore ceco Ondřej Adámek e dal poeta islandese Sjón (anche paroliere della cantante Björk): comprende un’ampia varietà di strumenti e oggetti che vengono suonati sia dai cantanti sia dal coro

Il Fedora – Premio Generali per l’Opera 2018 è stato assegnato Seven Stones, coproduzione del Festival di Aix-en-Provence, durante una cerimonia che si è svolta a Monaco (Germania). Giunge così al terzo anno la collaborazione di Generali con Fedora – The European Circle of Philanthropists of Opera and Ballet.

“Generali è orgogliosa di supportare la partnership con Fedora – ha detto Philippe Donnet, CEO del Gruppo Generali – sostenendo una nuova generazione di artisti di talento in modo da garantire il futuro dell’opera in Europa, alimentando nuove produzioni espressione di ricerca e innovazione e condividendo questo patrimonio con la comunità”.

Il riconoscimento premia team internazionali di coproduzione di talento formati da partner che collaborano alla creazione di nuove opere; coloro che presentano progetti di artisti provenienti da diversi background artistici e il cui obiettivo consiste nella messa in scena di opere teatrali composte o riscoperte in tempi recenti o che non sono ancora state rappresentate. La finalità è quella di preservare e garantire la trasmissione del patrimonio musicale, nonché di promuovere il continuo sviluppo creativo di giovani talenti e di questa forma d’arte.

Seven Stones è un’opera innovativa creata dal giovane compositore ceco Ondřej Adámek e dal poeta islandese Sjón (anche paroliere della cantante Björk): comprende un’ampia varietà di strumenti e oggetti che vengono suonati sia dai cantanti sia dal coro. Seven Stones svela ricordi segreti, attraverso sette storie che raccontano della ricerca di un collezionista di pietre e dei suoi straordinari incontri da Buenos Aires a Parigi, dal Giappone all’Islanda.

Fedora opera in stretta collaborazione con l’organizzazione Opera Europa – the Professional Association of Opera Houses and Festivals in Europe (Associazione Professionale dei Teatri d’Opera e Festival operistici in Europa), rete professionale leader che rappresenta oltre 170 compagnie liriche e opera festival in 43 Paesi europei.