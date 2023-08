Settimana europea della mobilità sostenibile, Roma farà la sua parte a settembre con la prima “Eco Race”

In occasione della European Mobility Week, la settimana europea della mobilità sostenibile, alla quale aderiscono oltre 2.200 città di 47 Paesi, la città di Roma sarà protagonista con la prima edizione della Roma Eco Race il 16 e 17 settembre

Giunta alla tredicesima edizione, la settimana europea della mobilità sostenibile, fissata per i giorni che vanno dal 16 al 22 settembre 2023, affronterà – quest’anno – il tema dei consumi derivanti dalla mobilità urbana, che hanno sempre maggiori costi per la collettività, non solo in termini ambientali.

Poiché i trasporti sono il secondo settore più inquinante in Europa e – tra il 2018 e il 2019 – le emissioni derivanti dal settore dei trasporti sono addirittura aumentate dello 0,8%, si è reso necessario compiere sforzi significativi per raggiungere l’obiettivo europeo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050, come indicato nel Green Deal europeo.

L’Italia è tra i Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo. In particolare, il Comune di Roma ha deciso di partecipare con una gara automobilistica aperta ai soli veicoli ecologici, da svolgersi tra Roma e i Castelli Romani, il 16 e il 17 settembre.

La competizione, denominata “Roma Eco Race“, sarà organizzata dal Club dell’Automobile di Roma (ACI) e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile e sarà valida per il Trofeo dedicato alle energie alternative “Green Challenge Cup” di Aci Sport in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA, la Federazione internazionale dell’Automobile.

I mezzi in gara saranno quelli elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel, a GPL, gas naturale e biometano. Ci saranno anche i quadricicli elettrici (golf car adattate per la circolazione su strada) che gareggeranno in una speciale categoria dedicata, con una specifica classifica e concorreranno per il Roma Eco Race Trofeo LEVs (Light Electrict Vehicles).

Ancora da ufficializzare i nomi degli equipaggi, ma sicuramente personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo e dell’automobilismo sportivo, che metteranno a disposizione la loro esperienza, a testimonianza della bontà dei prodotti e dell’iniziativa. La manifestazione si svolgerà in contemporanea con un’altra anteprima, la 1° Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, con le stesse caratteristiche, ma riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive.

Sabato 16 settembre, dopo le verifiche tecniche e amministrative, gli equipaggi partiranno da Roma alla distanza di un minuto l’uno dall’altro per arrivare fino ai Castelli Romani. Domenica 17 i partecipanti, dopo il taglio del traguardo ad Albano Laziale, faranno ritorno nel cuore della città di Roma per le premiazioni e la conclusione della manifestazione.

Teatro della partenza e della cerimonia di premiazione il club Solum Roma, in via Appia Antica 16, polmone verde all’insegna del biologico al confine con il Parco della Caffarella. L’itinerario, di grande bellezza e sicuro interesse storico e naturalistico, si farà veicolo promotore di un turismo ecosostenibile alla scoperta di Roma e della Città metropolitana per favorire la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse socio-culturali e ambientali del territorio.

Roma Eco Race si svolgerà con il patrocinio di Regione Lazio, Sport e Salute, Roma Assessorato alla Mobilità, CONI Comitato Regionale Lazio, Parco regionale dei Castelli Romani, Uiga Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ed in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio di collegamento in Italia.