Sette italiani fra i finalisti della Coppa del Mondo (Svizzera) del Panettone

Si tiene in Svizzera uno dei più importanti concorsi per il migliore panettone dell’anno. Per la prima volta quest’anno un premio anche per il panettone al cioccolato. Tutti i finalisti per le due sezioni

Conto alla rovescia per la Coppa del Mondo del Panettone che si tiene ogni anno in Svizzera. In finale sono giunti pasticcieri di nove paesi, dall’Italia al Brasile, all’Australia. La proclamazione del vincitore avverrà a Palazzo dei Congressi di Lugano il 7 novembre al termine di tre giorni di dimostrazioni, degustazioni, visite agli espositori, laboratori, workshop per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto che è riuscito a valicare i confini d’origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale. A giudicare i finalisti sarà una giuria di grandi professionisti ed esperti del settore provenienti dall’Argentina, Francia, Irlanda, Italia, Spagna, Svizzera, tra cui da Massimo Ferrante Presidente di Giuria vincitore della Coppa del Panettone 2019 e Paco Torreblanca, Miglior pasticciere di Spagna. 22 concorrenti dovranno presentare sei pezzi da 1 kg di panettone tradizionale, realizzati con pasta madre naturale, doppia fermentazione naturale e dalla forma alta. Provengono da Italia, Francia, Spagna, Svizzera Portogallo, Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia e di questi sette rappresentano i colori dell’Italia: Salvatore Tortora, Marigliano (Napoli, Italia); Valerio Santi, Pizzighettone (Cremona, Italia); Lunardi Massimiliano, Quarrata (Pistoia, Italia); Fiorenzo Ascolese, Salerno (Italia); Damiano Pagani, Dello (Brescia, Italia); Gianfranco Nicolini, Porto Recanati (Macerata, Italia); Antonio Losito, Nibionno (Lecco, Italia); Anthony Daniele, Montréal (Québec); Andreia Borba Coina, Setubal (Portugal); Ermenegildo Cimmino Blainville (Canada); Luca Danesi, Melano (Svizzera); Gianluca Rizzo, Mobio Inferiore (Svizzera); Arwinder Singh-Badwal, Bellinzona (Svizzera); Ton Cortes Barcellona, (Spagna); Adan Sáez Ventura, Riudoms (Tarragona, Spagna); Quentin Berthonneau, Noyers sur Jabron (Francia); Thomas Teffri-Chambelland Parigi (Francia); Franck Collas, Beaugency (Francia); Joseph Settepani, Staten Island New York (USA); Jaime Martinez, Saint Paul Minnesota (USA); Gary Rulli Rory, San Francisco (USA); Tatiana Coluccio, Melborun (Australia). Per la prima volta, quest’anno, si terrà anche il concorso del Panettone al Cioccolato, con 12 finalisti che sono stati selezionati dalla prima selezione unica mondiale che si è tenuta lo scorso giugno. I finalisti: Pasticceria Ferrante, Stefano Ferrante, Campomorone (Genova, Italia); Pasticceria Andreoletti, Bruno Andreoletti Brescia (Italia); Es Forn, Maties Miralles Vidal Es pla de na tesa (Belears); Pasticceria Colombo, Claudio Colombo, Barasso (Varese, Italia); ArteBianca Roberto Gatti Lugano (Svizzera); Panificio Fantuzzi, Davide, Fantuzzi Calerno (Reggio Emilia, Italia); Pasticceria Mascolo, Giuseppe Mascolo, Visciamo (Napoli, Italia); Lorenzo Turri, Munchwilen (Svizzera); Eredi Ernesto Munger, Paradiso Lugano (Svizzera); Panificio Segala, Samuele Segala, Fumane (Verona, Italia); Pasticceria Come una volta, Beatrice Volta, Quarrata (Pistoia, Italia); Panetteria Poncini, Luca Poncini, Maggia (Svizzera).