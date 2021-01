Seconda casa, Dpcm gennaio: spostamenti ok tra Regioni

Il governo chiarisce che il nuovo decreto permette gli spostamenti, ma solo se l’immobile è di proprietà oppure è preso in affitto

Si può andare nella seconda casa se questa si trova in un’altra Regione? La risposta è sì, purché l’immobile sia di proprietà o preso in affitto. Traduzione: non si può andare a casa di parenti o amici né fare turismo. La precisazione è arrivata dal sottosegretario all’Interno Achille Variati, che ha fatto luce su uno dei punti più oscuri del Dpcm in vigore da sabato scorso fino al 15 febbraio. Vale la pena ricordare che per chiarire i contenuti, particolarmente complicati, del Dpcm 14 gennaio 2021, lunedì 18 gennaio è stata diffusa dal Viminale una circolare ai prefetti che non chiariva però esplicitamente la controversa questione delle seconde case. Questione che, in un tira e molla di annunci e smentite, ha tenuto banco quasi una settimana prima dell’intervento del sottosegretario Variati.

Rispetto al decreto precedente, dunque, si registra una novità non da poco. Nel periodo delle feste natalizie, infatti, era proibito raggiungere le seconde case se queste si trovavano in una Regione diversa da quella di residenza. Adesso invece è possibile, a patto che si abbia un titolo di proprietà o di locazione sull’abitazione.

La modifica, tanto per cambiare, ha diviso il governo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe preferito mantenere il divieto previsto dal Dpcm di dicembre. Alla fine però ha prevalso l’ala più permissiva: “Si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione – ha chiarito Variati – Una seconda casa è un’abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa, purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi” anche fuori Regione.

“Se la casa è proprietà di un altro, anche se parente – ha concluso il sottosegretario – non può essere considerata seconda casa. Ovviamente la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista”.