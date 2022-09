“Second Life: tutto torna”, al via in Toscana la seconda edizione del contest artistico per ambiente e sostenibilità

La seconda edizione della rassegna per giovani artisti proseguirà con mostre dedicate a Firenze,Pistoia, Prato, Empoli. L’azienda sponsor rafforza il legame con il territorio.

“Second Life: tutto torna”, il contest della Toscana dedicato ad arte e sostenibilità rivolto a giovani artisti è pronto. Il 20 ottobre scadono i termini per partecipare alla seconda edizione di una manifestazione che cresce in notorietà sotto la spinta di Alia Servizi Ambientali , la SpA fiorentina che gestisce il ciclo ambientale nelle province di Firenze, Prato, Pistoia. La sensibilità e l’impegno di giovani per l’ambiente e il clima ha avuto un buon avvio nella prima edizione con oltre cento opere giunte da tutta Italia . Ragazzi autodidatti ,esordienti o neo diplomati di Accademie e scuole d’arte. La partecipazione all’edizione 2022/2023 richiede la realizzazione di un’opera d’arte ispirata al valore della sostenibilità in tutte le sue accezioni. Un campionario di interventi: dalla salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano, all’impegno nel riutilizzo di materiali, secondo i principi dell’economia circolare. Le opere potranno essere realizzate su qualunque supporto e con qualsiasi materiale :pittura, scultura, fotografia, audiovideo, e dovranno essere inviate alla sede di Alia. Per ogni informazione si puo’, intanto, consultare il sito: https://secondlifecontest.it/

“Second Life: tutto torna”, opportunità per i giovani artisti

Tra tutte le opere pervenute una giuria ne sceglierà 30 per poi esporle in prestigiose sedi a Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli. Le quattro città ospiteranno mostre dedicate per circa un anno a partire da novembre prossimo .Marco Meneguzzo docente dell’Accademia di Brera e curatore della mostra dice che l’intento è di “incrementare il numero degli aspiranti e di fare di “Second Life: tutto torna” un appuntamento annuale”. Le aspirazioni organizzative guardano anche alla realizzazione di un contest nazionale . La prima edizione, del resto, ha confermato il radicamento del tema ambientale presso i giovani artisti tanto da farne un vero e proprio “tema generazionale”. Declinato, per giunta, anche al femminile, con tre artiste ai primi posti : Mariarita Ferronetti ,Miriana di Martino, Alice Bertolasi.

Il contest rafforza il legame tra Azienda sponsor e territorio

Le prime 3 opere classificate, quest’anno riceveranno un premio-acquisto fino ad un massimo di 3 menzioni speciali. Un altro premio – acquisto speciale verrà assegnato dalla Evolve Maire Tecnimont Foundation. Ci sarà anche il catalogo con tutte le opere selezionate che andranno in mostra per la Toscana a rafforzare il legame della Società promotrice con il territorio. Sono queste intraprese che aiutano i giovani a presentarsi a rassegne specializzate facendo breccia sui territori. “La Toscana come palcoscenico- spiega Nicola Ciolini, Presidente di Alia. ” La nostra Regione è apprezzata in tutto il mondo per aver saputo tenere assieme, negli anni, l’immenso patrimonio culturale accanto allo sviluppo e al rispetto dell’ambiente”. In questo modo prende corpo per il secondo anno consecutivo un messaggio positivo “che attraverso l’arte, chiama all’impegno attivo i cittadini per rendere le città e la Toscana ,nel caso specifico, più sostenibili”. Se poi il contest dovesse diventare nazionale tanto onore alla Toscana.