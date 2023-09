La prossima settimana, in tutte le Regioni italiane, cominceranno le lezioni e gli studenti di tutta Italia torneranno in classe. I primi partiranno lunedì, gli ultimi venerdì, ecco le date e il calendario delle vacanze

Ci siamo: venerdì 1° settembre è iniziato ufficialmente l’anno scolastico 2023/2024 per docenti, personale Ata e per tutti gli altri addetti ai lavori. Gli studenti di tutta Italia, invece, potranno godersi qualche altro giorno di vacanza prima del tanto odiato ritorno dietro ai banchi. “Oggi ufficialmente si apre l’anno scolastico. Sarà un anno di importanti novità. Il mio augurio ed un forte ringraziamento vanno innanzitutto al personale della scuola il cui ruolo è fondamentale per il futuro dei nostri giovani. Un pensiero particolare per gli studenti che nella scuola costruiscono le basi della loro vita. E infine l’auspicio che nelle aule si affermi la cultura del rispetto, dell’impegno e della solidarietà, per una scuola faro e motore dello sviluppo della società”, ha scritto su Twitter venerdì scorso il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Scuola: quando inizia l’anno scolastico? Ecco il calendario regione per regione

I primi ad iniziare le lezioni, lunedì 11 settembre, saranno gli studenti di Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta.

Il giorno successivo, vale a dire martedì 12 settembre, toccherà agli studenti della Lombardia. In 8 regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto) la prima campanella suonerà mercoledì 13 settembre, mentre per gli studenti di Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna il rientro è fissato al 14 settembre. Gli ultimi a partire saranno i giovani di Emilia Romagna, Toscana e Lazio, che torneranno dietro ai banchi di scuola il 15 settembre.

Quando finisce la scuola?

L’ultima campanella suonerà per tutti tra il 6 e l’11 giugno. Nel dettaglio:

6 giugno: Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta;

7 giugno: Puglia e Toscana;

11 giugno: Trentino Alto Adige.

In tutte le altre regioni la chiusura scolastica è stata fissata per l’8 giugno. In mezzo ci saranno le vacanze di Natale e di Pasqua. Le prime si terranno quasi ovunque dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024 (compresi), le seconde tra il 28 marzo e il 2 aprile.