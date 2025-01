Sciopero treni 25 e 26 gennaio: orari, collegamenti garantiti, rimborso. Tutte le informazioni

Cub Trasport, usb e Sgb hanno indetto uno sciopero di 24 ore che riguarderà il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord

Nuovo sciopero dei treni in arrivo sabato 25 e domenica 26 gennaio con conseguenti disagi per i viaggiatori che potrebbero dover affrontare ritardi, variazioni e cancellazioni dell’ultim’ora. L’agitazione è stata proclamata “da alcune sigle sindacali autonome” – Cub Trasporti, Usb e Sgb – e riguarderà il “personale del Gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”, fa sapere Fs in una nota.

Sciopero treni 25 e 26 gennaio: gli orari

Lo sciopero avrà una durata di 24 ore: comincerà alle 21 di sabato 25 gennaio e si concluderà alle 21 di domenica 26 gennaio 2025.

“I treni possono subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”, fa sapere Fs

Sciopero 25 e 26 gennaio: i treni garantiti

Non ci saranno fasce di garanzia, ma in caso di “sciopero nazionale generale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore ed inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza”, fa sapere Trenitalia. L’elenco dei treni garantiti è consultabile qui.

Come rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso

I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: