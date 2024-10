Schwarzenegger, repubblicano ma non troppo: “Voto Kamala Harris”. Poi la gaffe di Biden che irrita la candidata dem

L’ex governatore della California, il repubblicano Arnold Schwarznegger, attacca Trump e annuncia il sostegno a favore della candidata democratica Kamala Harris. A ruota, però, le parole di Biden che pronuncia una frase a rischio boomerang per i dem, come fu per Hillary Clinton nel 2016

Da una parte l’endorsement di un repubblicano “rinnegato”, Arnold Schwarzenegger, che ufficializza il proprio sostegno a favore di Kamala Harris pur di non fornire supporto a Donald Trump, nonostante i colori politici: come lui, molti altri conservatori moderati hanno deciso stavolta di cambiare campo e di fare il tifo per Harris. E sia. Dall’altra, però, si materializza come un fulmine a ciel (quasi) sereno la gaffe di Joe Biden che rischia di rivelarsi un vero e proprio boomerang per la stessa Harris. Accade tutto nell’arco di poche ore: ecco cosa è successo.

Schwarzenegger, l’endorsement a favore di Kamala Harris

L’ex governatore della California, Schwarzenegger, darà infatti il suo sostegno alla vicepresidente Harris e al governatore Tim Walz, in corsa per le Presidenziali Usa 2024. Lo ha detto lo stesso attore in un post su X in cui ha criticato le frasi a un comizio di Donald Trump sull’America “spazzatura”. “Per qualcuno come me, che parla con persone in tutto il mondo, chiamare l’America un bidone della spazzatura è così antipatriottico che mi fa infuriare. E sarò sempre un americano prima di essere un repubblicano. Ecco perché, questa settimana, voterò per Kamala Harris e Tim Walz”, ha chiosato.

Secondo l’attore, un altro mandato per Trump renderebbe le persone “sempre più arrabbiate, più divise e più piene di odio”. “Voglio andare avanti come Paese e, anche se ho molti disaccordi con la loro piattaforma, penso che l’unico modo per farlo sia con Harris e Walz”. Schwarzenegger è sempre stato apertamente critico nei confronti di Trump. Dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, ha detto che l’ex presidente sarà ricordato come il peggiore nella storia degli Stati Uniti e ha esortato all’unità tra gli americani.

La gaffe di Biden un boomerang per Kamala Harris?

Ma è proprio sulla questione della “spazzatura” che i democratici si fanno autogol, con un’uscita di Joe Biden che irrita tantissimo i dem e offre ai repubblicani una ghiotta occasione per far dimenticare gli insulti razzisti contro Puerto Rico e i “latinos”.

Quel che è successo, infatti, è che tornando sulla battuta razzista del comico Tony Hinchcliffe contro Puerto Rico “isola di spazzatura” pronunciata al comizio del tycoon a New York, il presidente Biden ha replicato: “L’unica spazzatura che vedo galleggiare là fuori sono i suoi sostenitori”.

Un’uscita decisamente infelice che ha richiamato alla memoria quella di Hillary Clinton nel 2016, quando definì “deplorevoli” gli elettori del tycoon e, forse anche per questo, si giocò la vittoria. La Casa Bianca ha provato subito a correre ai ripari fornendo ai giornalisti accreditati la trascrizione delle parole del presidente che non intendeva riferirsi ai “supporters”, plurale, ma ad un solo “supporter”, vale a dire il comico “di cui” vede “galleggiare la spazzatura”, con il genitivo sassone alla fine della parola finita sotto accusa, la “s” preceduta dall’apostrofo che indica il possesso. Lo stesso Biden, successivamente, ha provato a correggere il tiro su X. “Oggi ho parlato della retorica di un sostenitore di Trump su Porto Rico definendola spazzatura. Questa è l’unica parola a cui posso pensare per descriverla, questo è quello che volevo dire”. Il danno però è ormai fatto: resta da capire se e quanto inciderà sugli umori degli elettori il prossimo 5 novembre.