Sanofi sborsa quasi 3 miliardi per Provention Bio e il suo farmaco contro il diabete di tipo 1

L’affare vale 25 dollari per azione, per un totale di 2,9 miliardi. Provention Bio possiede l’unico farmaco già approvato negli Usa che ritarda l’insorgenza del diabete di tipo 1 in stadio 3 per gli adulti e 2 per bambini e adolescenti

Maxi acquisizione per Sanofi. Il colosso farmaceutico francese ha comprato Provention Bio, società bionfarmaceuta statunitense quotata sul Nasdaq. Sanofi sborsa quasi 3 miliardi per Provention Bio Per acquisire Provention Bio, Sanofi ha sborsato 25 dollari per azione, tutti in contanti. L’affare vale dunque 2,9 miliardi di dollari. L’operazione aggiunge al portafoglio di Sanofi una terapia innovativa, interamente di proprietà di Provention Bio, per il diabete di tipo 1. “Tzield (teplizumab-mzwv) – spiega una nota – è stato approvato negli Stati Uniti lo scorso anno come prima e unica terapia per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 in stadio 3 (T1D) negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 8 anni con T1D in stadio 2″. Il diabete di tipo 1 di solito compare durante l’infanzia o l’adolescenza, colpendo circa 65.000 persone ogni anno. Grazie a questo accordo, Sanofi spera di rafforzare la sua pipeline di sviluppo di farmaci, considerata “debole” da analisti e investitori, spiega Reuters. Non a caso lo scorso agosto, il titolo ha registrato un brusco crollo a seguito dei risultati sotto le aspettative di un candidato farmaco contro il cancro al seno, un tempo considerato promettente. Sanofi, produttore di prodotti insulinici a lunga durata d’azione Toujeo e Lantus per il diabete di tipo 2, nel 2019 ha interrotto l’ulteriore sviluppo di farmaci per il diabete di tipo 2. Con l’acquisizione di Provention Bio, aggiunge al suo portafoglio un farmaco chiave nella lotta al diabete di tipo 1 che che ha già ottenuto l’ok dagli Usa. La transazione si basa su un accordo di co-promozione esistente tra Sanofi e Provention Bio per fornire Tzield ai pazienti bisognosi, ha affermato la società francese in una nota. La reazione della Borsa A Parigi il titolo Sanofi cede l’1% in una giornata difficilissima per i mercati (il cac 40 perde il 2,34%) dovuta al fallimento di Svb. Per Provention Bio i future del Nasdaq indicano invece un calo del 7,59%.