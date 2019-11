Sanlorenzo si quota: in Borsa gli yacht su misura

L’azienda di La Spezia debutta sul segmento Star: in vendita 11 milioni di azioni, pari al 31,9% del capitale – Il presidente Perotti: “In Borsa per ridurre il debito e crescere all’estero”.

Gli yacht attraccano a Piazza Affari. Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri, ha ricevuto il via libera di Consob e Borsa Italiana per quotarsi sul segmento Star. L’operazione è stata presentata alla stampa a Milano: l’offerta è pari al 31,9% del capitale sociale, è stata lanciata il 27 novembre e si chiuderà il giovedì 5 dicembre, con esordio sul listino probabilmente il 10 dicembre (la data va confermata da Borsa Italiana).

Sul mercato vengono offerte un massimo di 11 milioni di azioni, di cui 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 6.500.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo. E’ inoltre prevista la concessione dell’opzione greenshoe che potrebbe spingere il flottante al 35,1% circa del capitale sociale.

Come già comunicato, l’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante aumento di capitale, è compreso tra 480 milioni e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro per azione ed un prezzo massimo di 19 euro, a cui corrisponderà una capitalizzazione, post aumento di capitale, compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato secondo il meccanismo dell’open price al termine del collocamento istituzionale.

“I proventi derivanti dall’aumento di capitale – ha spiegato il presidente Perotti in conferenza stampa, confermando la nota della vigilia – sono destinati ad essere utilizzati dalla società principalmente a copertura dell’indebitamento finanziario netto, nonchè per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita organica e per cogliere opportunità di mercato”. Tra i mercati da aggredire spiccano Nord America e Asia Pacifico, mentre il manager ha anche detto che Sanlorenzo “punta a distribuire agli azionisti il 30-40% dell’utile nel 2020-21”.

L’azienda Sanlorenzo è stata fondata nel 1958 ed è specializzata nella costruzione di yacht su misura: la sede principale del cantiere è situata ad Ameglia, mentre la produzione di superyacht ha luogo nella sede di La Spezia. Nell’ambito dell’offerta, Banca IMI (gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Banca IMI agisce anche in qualità di sponsor per l’ammissione alla quotazione delle azioni. Alantra agisce invece in qualità di advisor finanziario della società, mentre Lazard agisce in qualità di advisor finanziario dell’azionista venditore.