Sanità: al via la prima gara Consip per dispositivi hi-tech

L’iniziativa prevede l’acquisto di apparecchiature hi-tech ospedalieri di cui quasi il 50% riservate agli acquisti delle Pa finanziati attraverso i fondi Pnrr. L’accordo vale 145 milioni di euro con durata di un anno

Consip spinge l’acceleratore sulla sanità digitale. La società pubblica italiana ha pubblicato un nuovo accordo quadro da 145 milioni con una durata di 12 mesi per l’acquisizione di oltre 2mila ecotomografi destinati alle strutture sanitarie pubbliche. Il 50% degli ecotomografi di nuova generazione sarà riservato agli acquisti delle Pa finanziati attraversi i fondi Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“L’Accordo quadro con più aggiudicatari – si legge in una nota – garantisce ampia possibilità di scelta degli ecotomografi attraverso il “criterio della priorità” in base alla graduatoria di merito o il “criterio della scelta tecnica” che consentirà di ordinare da qualsiasi aggiudicatario in presenza di ragioni tecniche o cliniche (ad esempio tempi di consegna, specifici accessori per la diagnosi clinica e così via).





Si tratta della prima di una serie di gare della centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana che contribuiranno alla realizzazione del Pnrr e, in particolare, questa iniziativa si inserisce nella missione 6 (Salute). Ad essa seguiranno ulteriori procedure sulla diagnostica per immagini.

In questo casa i lotti in gara sono quattro ciascuno dei quali suddiviso in base alla tipologia di apparecchiatura articolati in due sub-lotti, di cui uno dedicato alla sostituzione del parco macchine ormai obsoleto tramite i fondi Pnrr a seguito della raccolta dei fabbisogni effettuata dal Ministero della Salute con Regioni e Province autonome: Lotto 1: Ecotomografi Multidisciplinari, Lotto 2: Ecotomografi Cardiologici 3D, Lotto 3: Ecotomografi Cardiologici, Lotto 4: Ecotomografi Ginecologici.

Inoltre, per gli ecotomografi oggetto di gara si richiedono caratteristiche tecniche di ultima generazione in grado di eseguire esami diagnostici di elevata accuratezza.

Per quanto riguarda la valutazione, l’analisi delle apparecchiature avverrà attraverso verifica tecnica sull’ecotomografo e analisi delle bioimmagini, secondo i protocolli specifici redatti in collaborazione con la Società italiana di ultrasuonologia in medicina e biologia (Siumb), la Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm) e la Società italiana di ecografia ostetrica e ginecologica (Sieog).